La pandemia di Covid-19 ha rivoluzionato il turismo. Spopolano nuovi trend! Ecco come sono cambiati i gusti degli italiani quando si parla di vacanze estive.

Come sarà l’estate 2021? E’ la domanda più ricorrente. Gli esperti ci rassicurano, dicono che sarà più tranquilla, complice anche il buon andamento della campagna vaccinale.

Il Covid-19 ha messo in ginocchio il settore turistico, è inutile negarlo. Saranno vacanze ancora diverse rispetto a quelle degli anni passati. Vivremo la seconda estate di convivenza con il virus. Cambiano gli standard di sicurezza e igiene nelle strutture ricettive e, con essi, anche i gusti degli italiani.

C’è ancora un certo timore a superare i confini nazionali. Ragion per cui sarà un’estate fatta per lo più di italiani pronti a ‘salvare’ la nazione dalla crisi economica. Le presenze dall’estero, comunque, non mancheranno.

Il Belpaese è ambito: è boom di prenotazioni in quattro regioni. Le premesse per un’estate vincente ci sono tutte. A far decidere di prenotare le vacanze in una tipologia di struttura piuttosto che in un’altra, sarà la ricerca costante dei nuovi standard qualitativi imposti dalla pandemia. Scopriamo insieme quali sono.

Estate 2021, come cambiano le vacanze. I nuovi trend

La tendenza per l’estate 2021 è quella delle ‘vacanze di prossimità’. I viaggi ‘vicino casa’ andranno per la maggiore. Si stima che circa il 67,8% degli italiani resterà nella propria regione, prenotando soggiorni al mare, in montagna o nelle città d’arte. In molti stanno già preparando le valigie!

A fare la differenza saranno gli standard di pulizia e igiene che le strutture potranno garantire, soprattutto per gli spazi pubblici e le aree in comune. Il dato emerge da uno studio a campione condotto dalle associazioni di categoria del comparto turistico sardo (Federalberghi, Ascom Confcommercio e altre).

Il 77,5% degli intervistati ha dichiarato che farà molta attenzione a selezionare strutture ricettive che abbiano spazi molto ampi, così da poter garantire la distanza di sicurezza. Tra quelli che già stanno prenotando c’è la tendenza a verificare che alberghi, hotel e altre strutture offrano la possibilità di fare delle attività all’aria aperta.

Come potrai notare dall’analisi di questi dati, c’è ancora un po’ di diffidenza a vivere appieno gli spazi interni. Soltanto il 55,3% degli intervistati ha dichiarato di preferire le attività outdoor.

LEGGI ANCHE –> Covid, come viaggiare in Europa in sicurezza. Tutto quello che devi sapere sul green pass!

E tu hai già programmato le tue vacanze estive? Hai prenotato al mare, in montagna, oppure in qualche città d’arte? Se non l’hai ancora fatto, ecco la classifica delle 5 regioni italiane più ambite.

Puglia

Sicilia

Sardegna

Emilia Romagna

Toscana

Tutti pazzi per la Puglia per l’estate 2021! Fioccano le prenotazioni nella regione con ulivi secolari e mari cristallini; conquista ben 17 bandiere blu. E’ al terzo posto per numero di vessilli dopo Liguria (32) e Campania (19).

Il Covid ha cambiato la domanda turistica e l’offerta si adegua. Andranno forte le strutture ricettive organizzate e gestite in base ai nuovi trend imposti dal Covid-19. Questa estate ci svagheremo, sì, ma ancora con molta prudenza, in attesa di tempi migliori.

Ora sai come sono cambiati i gusti degli italiani in fatto di vacanze. Hai anche qualche elemento in più per selezionare bene la struttura ricettiva, in base alle tue esigenze. Che dire ancora? Affrettati a prenotare e cerca di rilassarti il più possibile. Ne abbiamo tutti bisogno dopo oltre un anno di pandemia globale.