Vuoi un trucco occhi verdi da urlo? Scopri quali sono i migliori consigli per farlo bene da sola, in pochissimo tempo. Il risultato finale ti lascerà di stucco!

Se ne dicono tante sugli occhi verdi. Sono bellissimi, quasi magnetici! Secondo una leggenda orientale, discenderebbero addirittura dalle Ninfe dei Laghi.

Il colore degli occhi è determinato dalla pigmentazione dell’iride. Quelli verdi sono piuttosto rari e, a volte, hanno l’iride con un bordo blu o color nocciola. Tra le tante curiosità c’è anche quella secondo cui le persone con gli occhi verdi sono più intelligenti e raggiungono prima gli obiettivi prefissati.

Se ci limitiamo soltanto all’aspetto estetico, senza dubbio gli occhi verdi hanno il loro fascino. Certo, molto dipende anche dal trucco, che deve essere fatto per valorizzarli al meglio!

Se hai gli occhi verdi, sappi che puoi fare un ottimo trucco anche da sola. Il primo step consiste nel procurarti i prodotti adatti. Al resto ci pensiamo noi, spiegandoti come abbinare bene gli ombretti (e non solo) in base al colore dei tuoi occhi. Prendi subito nota!

I segreti per un trucco occhi verdi fai-da-te davvero bello

Ad ogni iride, il suo ombretto! Impara a fare un trucco per occhi verdi semplice ma bello. Con le nostre dritte non farai fatica! Il risultato finale ti lascerà senza fiato, fidati di noi! Devi puntare molto sui colori complementari per valorizzare il tuo sguardo. Di seguito, ecco alcuni consigli per scegliere le nuance che ti donano di più.

Viola – E’ in assoluto il colore che esalta meglio il verde dell’iride. In alternativa, puoi utilizzare anche una nuance marrone con delle sfumature rossastre.

– E’ in assoluto il colore che esalta meglio il verde dell’iride. In alternativa, puoi utilizzare anche una nuance marrone con delle sfumature rossastre. Oro, bronzo e rame – Questi ombretti sono giusti per un trucco occhi verdi da sera. Valorizzeranno al meglio il tuo sguardo, con un tocco di eleganza e raffinatezza che non passerà inosservato, puoi starne certa. Per completare l’opera, puoi fare una sfumatura un po’ più scura negli angoli esterni delle palpebre.

– Questi ombretti sono giusti per un trucco occhi verdi da sera. Valorizzeranno al meglio il tuo sguardo, con un tocco di eleganza e raffinatezza che non passerà inosservato, puoi starne certa. Per completare l’opera, puoi fare una sfumatura un po’ più scura negli angoli esterni delle palpebre. Rosa tenue – Anche questo colore è perfetto per esaltare gli occhi verdi, in particolare quelli che tendono al ceruleo.

– Anche questo colore è perfetto per esaltare gli occhi verdi, in particolare quelli che tendono al ceruleo. Magenta, prugna e fucsia – Sono nuance straordinarie e te le consigliamo se i tuoi occhi verdi tendono leggermente al nocciola.

LEGGI ANCHE –> Trucchi infallibili per far durare di più la matita sugli occhi anche con il caldo torrido

Per un risultato impeccabile, devi assolutamente evitare gli ombretti con tonalità dell’azzurro, del celeste e affini. Non ti donano proprio. Se non sei convinta di quello che ti diciamo, fai una prova. Noterai subito uno sguardo spento!

Per completare il tuo makeup, ti serviranno eyeliner e mascara. Anche questi prodotti vanno scelti con attenzione. Dopo aver fatto una buona base viso, eliminando tutte le imperfezioni, puoi concentrarti sugli occhi.

Se vuoi andare sul sicuro per l’ombretto, opta per il color prugna. E’ perfetto per ogni makeup, da giorno o da sera. Per dare più intensità al tuo sguardo, scegli mascara borgogna, viola, mattoni caldi oppure rossi. Se puoi, evita quelli neri!

Per impreziosire il tuo makeup, non puoi dimenticare l’eyeliner. In commercio se ne trovano di varie tonalità ma, per gli occhi verdi, ti consigliamo di puntare sul marrone dal sottotono rossastro oppure su un viola (che è il colore complementare del verde).