Di che cosa hai bisogno in questo momento? Non preoccuparti se non lo sai, il nostro test dei simboli ce lo dirà per te!

Ehi, non preoccuparti: capita veramente a tutti di non sapere di cosa abbiamo bisogno nella vita!

Anche se crediamo di avere tutto sotto controllo e di conoscerci a menadito, infatti, conoscere sé stessi (o non conoscersi) è decisamente la cifra stilistica umana.

So di non sapere diceva Socrate e anche se ogni paragone con lui è, ovviamente, impossibile, il nostro test di oggi vuole aiutarti a capire quante cose ci sono di te che… semplicemente non sai!

Curioso di scoprire come faremo a darti il consiglio di cui hai bisogno in questo momento (e che non pensavi di necessitare)?

Test dei simboli: scegline uno e ti daremo il consiglio di cui hai assolutamente bisogno

Ti sembrerà impossibile ma questi quattro simboli hanno tutto quello che ti serve per rispondere alle tue domande.

Domande che forse non sapevi neanche di avere: strano vero?

No, aspetta, facciamo un passo indietro: questo è un test serio! (Anche se non sembra).

Ti basterà solo scegliere uno dei quattro simboli che trovi qui sopra e che ti attira di più. Non preoccuparti di essere veloce, prenditi pure il tuo tempo per decidere quale di questi quattro ti piace di più, senza paura.

Non appena avrai deciso quello da cui ti senti più attratta, ti basterà leggere il responso per scoprire un consiglio di cui hai assolutamente bisogno adesso.

Molto semplice, vero? Fidati di noi: il nostro test dei simboli riuscirà ad individuare problemi o situazioni che neanche credevi di avere.

Non ci credi?

Ecco quali sono i responsi del test dei simboli: scopriamo se il nostro consiglio ti sarà utile per davvero!

il primo simbolo : se hai scelto questo simbolo , vuol dire che qualcosa dentro di te ha bisogno di essere guarito!

Il sole è uno dei simboli più forti di cura e guarigione : se lo hai scelto vuol dire che la tua mente sa quanto hai bisogno di pace e di tranquillità !

Questo simbolo, spesso, indica un problema o qualcosa di sotterraneo che deve uscire fuori negli ambiti relazionali .

Attenzione: non parliamo solo di relazioni amorose ma di qualsiasi tipo ! Amici, familiari, colleghi di lavoro.

Cerca di ragionare un attimo per capire se c’è qualcosa che non va, prenditi del tempo per studiare la situazione: la tua stessa mente ti sta indicando il problema !

Forse una malattia od un piccolo infortunio hanno avuto su di te molto più effetto di quello che credevi o, magari, pensavi di esserti ripreso ma non è così.

Che cosa ti è successo o quale bugia ti stai raccontando rispetto la tua forma fisica? Cerca di capirlo il prima possibile, per evitare che la stanchezza ti raggiunga quando meno te lo aspetti e ti faccia perdere delle esperienze importanti!

Ascolta il tuo fisico: ti saprà dire meglio di tutti (ed anche di noi) dove si nasconde il problema!

il terzo simbolo : chi sceglie questo simbolo nasconde un segreto ! Ci dispiace dirtelo così ma, evidentemente, qualche cosa ti sta tormentando .

Forse è un tuo segreto oppure un segreto che ti è stato affidato da qualcuno a cui tieni e che pensa che tu possa aiutarlo .

Purtroppo, però, questo segreto ti sta mettendo decisamente in difficoltà e sta avendo un effetto su di te e sui tuoi rapporti con gli altri.

Non ti chiediamo di rivelarlo , assolutamente, ma di cercare di capire come ti sta influenzando ed anche di trovare un modo per sfogarti .

La tua scelta indica che sei veramente nervoso ed hai bisogno di rilassarti !

Stai correndo troppo avanti e indietro, in una direzione e nell’altra senza riuscire a prendere una decisione chiara.

Come potresti? Scegliere questo simbolo indica che hai bisogno di chiarezza ma anche che in questo momento sei troppo confuso.

Stai facendo troppe cose insieme, stai cercando di accontentare tutti meno che la tua mente ed il tuo corpo e stai iniziando a risentirne.

Prenditi del tempo per stare da solo con te stesso e cerca di capire cosa devi fare: continuare ad “illuderti” non ti servirà a molto!

Insomma, quanto poco ti conoscevi? Dicci la verità, sappiamo benissimo che i nostri consigli ti hanno toccato nel profondo!

Ora non devi far altro che cercare di metterli in pratica: ce la farai?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.