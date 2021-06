Test: se trovi la rosa in mezzo alle lumache in 10 secondi hai vinto la sfida

Ecco un test che non è adatto a chi è lento come una lumaca. Hai 10 secondi per trovare la rosa nascosta in questa immagine.

Oggi ti presentiamo un test immagine che ha divertito tantissimi utenti. c’è una rosa nascosta in questa immagine ed è ben mimetizzata in mezzo alle lumache. L’immagine è un’illusione ottica, ti avvertiamo che forme e colori non ti facilitano il compito del ritrovamento della rosa, quindi armati

Test: se vuoi vincere la sfida devi trovare la rosa tra le lumache

Oggi ti presentiamo una sfida difficilissima, sono davvero in pochi gli utenti che dopo essersi imbattuti in questo test sono riusciti a trovare la lumaca, anche perché le cose si complicano dal momento che si tratta di una sfida a tempo.

Ti abbiamo svelato che la rosa si è mimetizzata ma se guardi attentamente senza perdere la concentrazione vedrai un dettaglio che farà la differenza e ti farà vincere la sfida.

Dobbiamo dirvi un’altra cosa riguardo a questo test virale. Sapere che la sua notorietà deriva dal numero delle condivisioni sui social che ha ottenuto e condivisione dopo condivisione questo test ha scatenato anche moltissime polemiche e tensione in rete perché le caratteristiche della rosa sono poco evidenziate e alcuni utenti hanno avuto da ridire sulla soluzione.

Prova tu stesso a fare il test e facci sapere cosa ne pensi. Tutto quello che devi fare è concentrarti, osservare attentamente l’immagine e scovare la rosa mimetizzata tra le lumache.

Se possiedi una vista eccellente e non ti sfuggono i dettagli potrai individuare la rosa con facilità è quindi vincere la sfida.

Prima di iniziare ti auguriamo buona fortuna.

Ricorda, la rosa è nascosta tra diverse lumache e il tempo è limitato e 10 secondi passano davvero in fretta, sfrutta al massimo il tuo senso visivo.

Per facilitarti le cose ti forniamo un indizio: “l’obiettivo è più vicino di quanto immagini”. Concentrati.

Soluzione del test

Se sei giunto a questo punto significa che non hai trovato la rosa o almeno non nei 10 secondi.

Molte persone non ci sono riuscite perché avrai ben capito che la sfida non era così semplice come sembrava.

Se ti sei arreso e sei curioso di capire dove si trovava questa rosa ecco l’immagine che mostra la soluzione:

La rosa era nascosta al centro dell’immagine. Sicuramente, chi ha ideato questa sfida visiva sapeva il fatto suo, è stato davvero abile a confondere la rosa tra le lumache. Come ti abbiamo dimostrato trovare la rosa era difficile ma non impossibile.