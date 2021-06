Vuoi sapere come andrà la tua estate e che “problemi” potresti avere? Allora devi assolutamente provare il nostro test della conchiglia!

Non pensavi che una conchiglia potesse svelare tanto di te e della tua personalità? Bene, è ora di ricredersi!

Questo è il test perfetto da provare sotto l’ombrellone o… anche sull’autobus se stai andando a lavoro.

Poco importa, infatti, dove sei e che cosa fai: queste conchiglie saranno in grado di svelare il problema che potresti avere in vacanza.

Non ci credi? Ti basta sceglierne una e leggere il responso: poi potrai decidere se e come prendere provvedimenti.

Che ne dici: raccogli la sfida (e anche la tua conchiglia preferita)?

Test della conchiglia: scegline una e scopri che problemi avrai questa estate

Chiudi gli occhi per un attimo (ma non troppo a lungo, non solo perché devi guardare l’immagine del test e leggere quello che ti stiamo dicendo ma anche perché non vorremmo farti perdere la fermata giusta).

Immagina di trovarti su una spiaggia assolata (e, se già sei in spiaggia fai uno sforzo e immagina di essere su un’altra spiaggia assolata).

Mentre cammini sul bagnasciuga, una conchiglia attira la tua attenzione: svelto, apri gli occhi!

(Ops, sicuramente se hai letto questa frase li hai già aperti: vabbè, ci siamo capiti).

A quale tra le quattro conchiglie che trovi qui sopra assomigliava di più la conchiglia che hai visto nella tua mente?

Qualora non ci dovessero essere somiglianze (anche se ci sembra strano), prova comunque a scegliere una tra queste quattro conchiglie fidandoti del tuo istinto.

Mettici pure quanto tempo vuoi e scegli la conchiglia che ti piace di più.

Fatto? Bene, adesso siamo pronti a scoprire quale potrebbe essere il tuo problema questa estate: non ci credi? Leggi un po’ qui sotto!

Hai scelto la conchiglia numero uno : questa estate, tutti i tuoi problemi potrebbero derivare dalla tua spiccata sensibilità.

Se hai scelto questa conchiglia, infatti, sappiamo già che sei una persona estremamente attenta e capace di studiare e capire a fondo i sentimenti altrui .

Le tue intuizioni non sono mai sbagliate, anzi: sai sempre prima degli altri quello che pensano o che penseranno!

Per questo motivo, quindi, questa estate ti ritroverai ad avere qualche “ problemuccio ” legato al tuo leggendario modo di “ leggere ” gli altri. Forse scoprirai un segreto che riguarda gli altri e che ti metterà in difficoltà : acqua in bocca!

Anche se già ti trovi in villeggiatura o se di fronte a te si aprono scenari idilliaci, con ogni probabilità non riuscirai a goderteli.

Perché? Ma semplicemente perché il tuo problema è legato al tuo nervosismo!

In questo momento non riesci a superare una certa frenesia che ti porterà a non stare fermo neanche un attimo.

Andrai al mare e vorrai essere in montagna, salirai su una cima inesplorata e vorrai tornare immediatamente giù: insomma, hai capito l’antifona.

Il tuo problema principale, questa estate, sarà che non saprai quello che vuoi: l’unico che può aiutarti, però, sei… solo tu!

Hai scelto la conchiglia numero tre : in questo momento della tua vita ti trovi in una posizione che ti piace poco.

Forse hai iniziato un nuovo lavoro oppure una nuova relazione : in ogni caso, sei nei momenti iniziali quelli che spesso finiscono per diventare faticosissimi !

Stai imparando di nuovo tutto e come se fosse la prima volta: c’è il rischio che tu esploda dalla frustrazione!

Cerca di ricordarti quali sono i tuoi obiettivi e perché ti sei messo di nuovo in questa situazione e ricorda: non deve durare per sempre! Forza e coraggio, ce la puoi fare!

Le tue capacità di leader sono decisamente sviluppate e anche se non vorresti, finisci per trovarti spesso anche al centro dell’attenzione.

Il tuo problema, questa estate, sarà proprio legato a questa tua capacità peculiare di essere la persona a cui tutti guardano e voler essere, invece, invisibile!

Finirai per assumerti una responsabilità di cui non avevi nessun bisogno e che ti rovinerà l’estate: fai attenzione!

Speriamo che il nostro test della conchiglia ti aiuti a capire in tempo quale potrebbe essere il tuo problema ed anche ad agire di conseguenza.

L’importante, in ogni caso, è essere pronti ed adesso tu lo sei!

Non farti “mettere nel sacco” ed impara

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.