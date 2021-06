Scopri quale smalto scegliere per essere al top in estate. Il consiglio delle stelle per te.

Con l’estate sempre più vicina la voglia di sentirsi in vacanza (e di andarci davvero), si fa sempre più forte. E per entrare a pieno nel mood, un buon modo è sicuramente quello di dare una tinta nuova alle proprie unghie. Cosa che grazie alle idee moda dei prossimi mesi sarà molto più semplice viste le tante nuance disponibili. Che aspettare quindi? Dopo aver visto con quale bevanda rinfrescarci durante le vacanze estive, oggi scopriremo quale smalto scegliere per sentirci più trendy che mai.

Il colore di smalto da scegliere per la tua estate 2021. Il consiglio delle stelle!

Ariete – Lo smalto rosso corallo

Quando arriva l’estate la tua voglia di farti notare si accende dando vita alla parte più eccentrica di te. E cosa c’è di meglio di uno smalto in grado di colorare a pieno la tua voglia di fare? Un bel rosso corallo ti donerà l’effetto che cerchi, facendoti sentire più allegra ed energica e sposandosi a pieno con il tuo modo di essere brioso oltre che, ovviamente, con il tuo look.

Toro – Lo smalto azzurro

Quest’anno la tua voglia di osare va di pari passo con quella di rilassarti al massimo e di godere di ogni momento piacevole disponibile per te. Un buon modo per sottolineare questa tua tendenza è quello di usare uno smalto azzurro. Colore estremamente di moda e che ti farà sentire diversa. Lontana dai colori di cui fai abitualmente uso e per questo ancor più in mood vacanziero. Dopotutto l’estate è la stagione perfetta per osare, no?

Gemelli – Lo smalto color giallo zafferano

Ebbene si, quest’estate hai bisogno di sfidare i colori lanciandoti verso nuance diverse dal solito. Al solito giallo sole che ami sfoggiare di solito potrai quindi abbinare un color zafferano, perfetto per esaltare l’abbronzatura e per farti sentire già in vacanza. Un colore che ti donerà allegria al solo guardarlo e che amerai sfoggiare abbinandolo ai più svariati look. Ottimo sia sulle mani che sui piedi ti donerà un senso di freschezza che ti farà apparire più briosa che mai.

Cancro – Lo smalto rosa perla

Il tuo romanticismo non va mai in vacanza ma può diventare più allegro e brioso. Unire il colore rosa ad una tonalità perla farà si che tu possa sfoggiare un colore in grado di farti sentire nella tua comfort zone e di osare al contempo. Una scelta che ti piacerà ripetere in diverse tonalità e che ti donerà in ogni caso una sensazione piacevole. Sopratutto se abbinato ai vestiti giusti.

Leone – Lo smalto gold

A te che piace farti notare in ogni momento, uno smalto effetto oro rappresenta la scelta ideale per i mesi estivi. In questo modo colorerai al meglio le tue unghie e tutto senza rinunciare al tuo innato bisogno di sentirti trendy e alla moda. Gli occhi di tutti saranno ancora una volta puntati su di te e ciò ti farà sentire una reginetta d’estate. Esattamente il ruolo che ben si addice a chi usa questo colore, no?

Vergine – Lo smalto arancione sfumato

Un arancione vivo è un modo per catapultarti direttamente nei mesi più caldi, sfoggiando colori che reputi da sempre legati solo alla stagione estiva. Indossare una simile nuance ti piacerà e ti spingerà ad adattare il tuo look ad un semplice smalto. Il tutto per un risultato che apprezzerai più che mai e che ti farà sentire bella come non ti capitava da tempo. A volte è proprio vero che basta un piccolo cambiamento per ottenere grandi risultati.

