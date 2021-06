Conoscete Paola Ferrari la nota conduttrice sportiva? Ecco chi è: età, altezza, vita privata, curiosità e il dramma che le ha stravolto la vita.

Paola Ferrari, all’anagrafe Paola Francesca Ferrari, è una giornalista sportiva di 60 anni nata a Milano sotto il segno della bilancia. E’ stata conduttrice di programmi sportivi storici come La Domenica Sportiva e attualmente conduce 90° Minuto sempre per la Rai. Insieme a Diletta Leotta e Mia Ceran, è probabilmente la giornalista più apprezzata per la sua grande competenza.

Nome: Paola Ferrari

Paola Ferrari Data di nascita: 6 ottobre 1960

6 ottobre 1960 Età: 60 Anni

60 Anni Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione: Giornalista sportiva e conduttrice televisiva

Giornalista sportiva e conduttrice televisiva Luogo di nascita: Milano

Milano Altezza: 169 cm

169 cm Peso: 65 Kg

65 Kg Tatuaggi: Nessuno

Nessuno Profilo Instagram ufficiale: @paolaferrari_db

Paola Ferrari: vita privata e biografia

Paola Ferrari nasce a Milano il 6 ottobre 1960 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo come modella nei fotoromanzi nella rivista Grand Hotel. Diventa co-conduttrice di Dribbling nel 1988 insieme a Gianni Cerqueti e, dal 1996 al 1999, conduce La Domenica Sportiva. Nel 1997 diventa centralinista nel celebre programma di Enzo Tortora Portobello. Appassionata di sport, e in particolare di calcio, e arriva a condurre una trasmissione sportiva sulla rete locale lombarda Telenova e scrive di calcio sulla rivista per ragazzi “Intrepido”. Nel 1998 realizza alcuni servizi per il programma La Domenica Sportiva della Rai, dove viene assunta nel 1992, iniziando una lunga carriera di successo nel mondo dello sport televisivo.

Nel 1999 passa al TG2 nella rubrica Costume e Società, per poi approdare all’edizione delle 13 del TG2 come conduttrice. Nella stagione 2002-2003 conduce la trasmissione sulla Formula 1, Pole Position. Nel 2003 diventa la prima donna a condurre il programma 90° minuto. Nel 2005-2006 conduce nuovamente La Domenica Sportiva con Marco Mazzocchi, ed è il volto della trasmissione Dribbling Mondiale in occasione dei campionati mondiali di calcio 2006, l’indimenticabile edizione che ha visto gli azzurri trionfare a Berlino, battendo la Francia ai calci di rigore. Nel 2008 prova a darsi alla politica, candidandosi alla Camera dei Deputati per la circoscrizione Lazio, con Francesco Storace e Daniela Santanchè. Nel 2010 torna a condurre La Domenica Sportiva.

Nel 2015 torna a condurre 90° minuto, per poi arrivare a condurre, nel 2018, gli appuntamenti pre e post-partita delle partite di calcio su Rai 1. Ha ricevuto importanti riconoscimenti per il suo lavoro nel mondo dello sport, come il premio Brera per giornalisti sportivi, il premio Ussi-Coni e il premio Beppe Viola. Oltre al suo lavoro da giornalista sportiva, Paola Ferrari ha partecipato nel 2005, come concorrente, al programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, alla quale partecipa anche l’anno dopo come giurata per la categoria bambini. Inoltre, nel 2018 è stata protagonista del programma “Le spose di Costantino” fingendosi la moglie di Costantino della Gherardesca per scoprire le tradizioni del Ghana in “viaggio di nozze”.

Da Settembre 2020 Paola Ferrari torna alla conduzione di 90° Minuto, affiancata da un altro giornalista sportivo, Enrico Varriale, e all’ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio.

Paola Ferrari: matrimonio con Marco De Benedetti

Sentimentalmente Paola Ferrari è sposata con il manager Marco De Benedetti, figlio di Carlo De Benedetti e presidente del gruppo GEDI, editore di numerosi quotidiani tra i quali La Repubblica, La Stampa e Il Secolo XIX. Paola Ferrari e Marco De Benedetti sono stati presentati da Alba Parietti quando Paola aveva 36 anni. All’inizio, Paola riteneva Marco un figlio di papà e non era interessata a una relazione con lui: successivamente però nasce l’amore e i due si sposano nel 1997. Insieme hanno due figli, Alessandro e Virginia.

Paola Ferrari il dramma della sua vita

Nel 2014 Paola Ferrari ha subito un intervento chirurgico per l’asportazione di un carcinoma al viso.