Lorella Cuccarini ci ricasca: dopo Amici, l’ha fatto di nuovo

La “mamma chioccia” Lorella Cuccarini è tornata. Dopo l’esperienza come insegnante di Amici è stata vista insieme a lei di nuovo, Rosa Di Grazia.

La giovane ragazza oltre ad essere ripetutamente attaccata dalla maestra Alessandra Celentano durante l’esperienza di Amici di Maria De Filippi perché secondo lei non è portata per la danza. Rosa, una volta uscita dalla scuola più famosa d’Italia aveva prontamente replicato alle domande sul suo rapporto con la Celentano:

“Cosa pensavo quando la Celentano mi criticava su ogni cosa? Penso che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, sempre con determinati modi e parole. Sono del pensiero che nella vita non si può piacere a tutti, si sarà sempre giudicati nel bene o nel male, l’importante è darsi un valore in primis noi stessi e di crederci sempre”

Poi, la ragazza, è stata criticata anche dal web per una prova assegnata dalla sua maestra Lorella Cuccarini secondo cui Lorella potesse fare una sorta di favoritismo per la sua beniamina.

Lorella Cuccarini non ha mai fatto mistero di apprezzare le doti della ballerina Rosa, difatti l’ha sempre voluta nella sua squadra fin dal primo giorno. Anche Rosa ha confermato il forte legame con Lorella. Un legame forte che continua anche dopo l’esperienza di amici: vediamo insieme la reunion.

LEGGI ANCHE –> Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Rosa Di Grazia dopo Amici: le sue parole

Lorella Cuccarini e Rosa Di Grazia, la reunion non passa inosservata ai fan

Ebbene sì, Rosa Di Grazia e Lorella Cuccarini si sono finalmente reincontrate. Lo abbiamo visto in questi scatti splendidi pubblicati sul profilo Instagram della conduttrice e ballerina. Lorella sotto le foto scrive: “Mamma Chioccia” e la sua “pulcina” 🐥 ❤️.

Un chiaro riferimento per le parole che Rosa aveva precedentemente speso per lei ma anche una frecciatina ad un’altra collega, Alessandra Celentano. La maestra di Amici aveva fin da subito visto male il rapporto tra Lorella e Rosa, sostenendo fortemente che, la giovane ballerina non avesse la stoffa per sfondare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Tanti i commenti di apprezzamento per la reunion tra Lorella e Rosa.

Rosa è una ragazza intraprendente, impulsiva, efficiente e che combatte per realizzare i propri sogni nonostante le varie difficoltà. Con Lorella si è instaurato un rapporto speciale e chi lo sa che non possa nascere anche una splendida collaborazione artistica.