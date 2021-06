Giulia De Lellis lo omette, ma la clamorosa verità viene a galla

Giulia De Lellis a Love Island ho omesso di rivelare questo dettaglio, ma in rete è esploso nei giorni a venire.

Giulia De Lellis ha fatto il suo debutto come conduttrice a Love Island. La trasmissione, seppur iniziata da poco, sta ricevendo numerosi consensi e non sono mancati gli elogi all’esperta di tendenze che ha saputo dimostrarsi all’altezza anche in quest’esperienza. Anche se agli attenti utenti della rete non è affatto sfuggito un dettaglio che ha omesso durante il corso delle puntante andate in onda. Quale?

La compagna di Carlo Beretta avrebbe infatti omesso di raccontare un dettaglio su uno dei partecipanti al programma. Stiamo parlando di Wolf. Il concorrente, che all’anagrafe si chiama Yevhen Halushka, ha catturato l’attenzione dei telespettatori per i suoi modi di fare un po’ sui generis e perché, contrariamente a quanto non rivelato durante il corso della sua esperienza all’interno del programma, conosceva già uno dei fidanzati.

Wolf di Love Island e quel dettaglio omesso da Giulia De Lellis

Wolf, infatti, conosce bene un altro dei concorrenti di Love Island. Stiamo parlando di Daniel. I due, infatti, non sono amici di vecchia data, ma insieme hanno preso parte a Mister Italia e come dargli torto, visto che sono entrambi due bei ragazzi, ma vediamo che cosa aveva dichiarato a tal proposito Wolf ai microfoni di Pisa Today, dopo essersi portato a casa la vittoria.

LEGGI ANCHE –> Vuoi essere alla moda per l’estate? Scopri come farlo con il look di Giulia De Lellis!

“E’ stata una bellissima esperienza, anche per il gruppo che si è venuto a creare con gli altri ragazzi” ha dichiarato il concorrente di Giulia De Lellis, che di recente ha rivelato quanto guadagna. “Altro che rivalità, dietro le quinte si è respirato un clima di grande solidarietà e fratellanza che mi ha positivamente stupito“ aveva rivelato Wolf di Love Island.

“Ho giocato tanti anni a rugby, so cosa significa fare gruppo e, grazie anche all’organizzazione perfetta, a Trani ho, respirato proprio una bella atmosfera” aveva aggiunto, lasciandosi andare ad alcune considerazioni se tentare o meno un percorso nel mondo dello spettacolo. “Mondo dello spettacolo? Vedremo, sinceramente vivo questo possibilità come un surplus, un valore aggiunto” aveva dichiarato prima di prendere parte allo show di Discovery Plus. “La mia priorità è quella di costruirmi un’identità precisa come uomo, poi i sogni nel cassetto sono tanti tra cui quello di diventare uno skipper professionista”.

Nuovi colpi di scena e nuove rivelazioni nella quinta puntata di #LoveIslandItalia! ⚡️💕 Guarda i video qui 👉🏻 https://t.co/6QOnjKg0mp 🌴 Tutti i giorni una nuova puntata in anteprima su @discoveryplusIT! pic.twitter.com/6np5LcAqnQ — Love Island Italia (@loveislanditaly) June 11, 2021

Insomma, Giulia De Lellis ha omesso questo dettaglio a Love Island ma siamo sicuri che il suo fedele pubblico troverà la forza di poterla perdonare e di continuare a godersi lo show, che sembra promettere grandi cose.