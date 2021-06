5 cose da fare dopo aver fatto l’amore, essenziali come l’atto stesso

Vi abbiamo spesso parlato dell’importanza di alcuni gesti da fare prima di fare l’amore, ovvero i preliminari, oggi vi sveliamo cosa fare subito dopo.

Fare l’amore è un atto così intimo e spesso anche pieno d’amore. A volte alcuni gesti fanno la differenza e non poca. Ad esempio i preliminari preparano il terreno per un atto lubrificato, non doloroso e fanno impennare il desiderio. Se siete a corto di fantasia, ecco alcune idee per preliminari insoliti. Prova ad accendere la passione con il massaggio sensuale.

Alcuni gesti sono molto importanti dopo l’atto sessuale e aiutano la coppia a consolidare il rapporto e a rafforzare tutte le sensazioni provate durante l’atto sessuale. Ecco 5 piccoli gesti essenziali da adottare dopo aver fatto l’amore, che vi assicuriamo che sono importanti quanto l’atto stesso.

I gesti che dovresti fare subito dopo aver fatto l’amore

Ci concentriamo sempre sul prima e sul durante ma poche volte ci fermiamo a pensare se dovremmo fare qualcosa appena dopo che aiuti a migliorare la nostra relazione. A tal proposito ci siamo imbattuti in un video suggestivo che troverai di seguito. Il video è rivelatorio.

Ad esempio abbiamo scoperto che dopo aver fatto l’amore le coppie dovrebbero aiutarsi a vicenda a rivestirsi proprio come si sono aiutati a spogliarsi in preda al fremito della passione prima di abbandonarsi l’un l’altro. Tuttavia, questo piccolo gesto rafforzerebbe ulteriormente il legame di coppia.

Ecco i comportamenti post rapporto sessuale che dovresti tener presente:

1/ Vestirsi insieme

Il primo gesto ve lo abbiamo già accennato. Spesso vi aiutate a spogliarvi prima di fare l’amore ma una volta finite ognuno si riveste per conto proprio. Tuttavia, vestirsi insieme dopo aver fatto l’amore rafforzerebbe il vostro legame.

2/ Parlare delle nuove posizioni o sensazioni provate

Ogni volta è diverso, magari vi è venuto naturale provare una nuova posizione o casualmente lui o lei ha fatto quella cosa che ti ha mandato su di giri. Non lasciate la questione aleatoria, parlate dopo aver fatto l’amore e ditevi tutto ciò che avete apprezzato. La comunicazione è essenziale all’interno della coppia anche per lo sviluppo sessuale della coppia.

3/ Stringetevi l’uno contro l’altro

Se avete la fortuna di non dover scappare a causa di eventuali impegni, ogni tanto evitate di buttarvi sotto la doccia e godetevi il momento. Restate abbracciati, continuate ad amarvi, non c’è niente di meglio per finire in bellezza un incontro romntico.

4/ Non prendetevi sul serio

Anche a letto continuate a giocare, a prendervi in giro, a stuzzicarvi. Questo atteggiamento serve a rilassarvi e a rendervi più complici. Lo scherzo vi aiuta a capire meglio l’altro.

5/ Guardatevi negli occhi

Guardarsi negli occhi restando in silenzio è il modo più bello di ammirarvi e per dare onore alla magia che si è appena creata tra voi. Gli occhi sono lo specchio dell’anima per cui spesso è sufficiente guardarsi, non serve proferire parola.

Sono piccoli gesti e molto spesso vengono dimenticati come se il dopo non avesse alcuna importanza, come se l’atto sessuale si fermasse all’orgasmo. Vengono dimenticati, ma potrebbero comunque rivelarsi fatali ai fini di una relazione sessuale soddisfacente.

