Aurora Ramazzotti, sconvolgente confessione: “Iniziato tutto quando ero adolescente”

Aurora Ramazzotti è venuta allo scoperto è ha raccontato il motivo per cui ha scelto di vivere “nell’ombra”: le sue parole.

Aurora Ramazzotti è una delle giovani promesse della tv italiana. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti fin da subito si è fatta conoscere ed apprezzare non solo per le sue doti da inviata e conduttrice, ma anche per le sue battaglie sui social. Aurora, infatti, come gli utenti del web più attenti ricorderanno bene, è stata la prima a mostrarsi senza trucco e senza filtri, mostrando fiera tutte le imperfezioni legate alla pelle, ammettendo che la perfezione non esiste e quello che vediamo sfoggiare sui social non corrisponde alla realtà dei fatti, tutt’altro.

Aurora è stata successivamente presa come un esempio anche da tutte le altre sue colleghe, che hanno prontamente imitato il suo gesto ed ora ancora una volta ha deciso di aprirsi al pubblico della rete, che approfittando del box domande lasciatogli sul web hanno deciso di chiederle maggiori informazioni riguardo i suoi problemi di pelle e se questi sono stati la sua causa della scelta di non volersi abbronzare durante il periodo estivo.

Aurora Ramazzotti ha confessato tutto sui social , rivelando il perché di questa sua scelta.

Aurora Ramazzotti fa un’amara confidenza: “Vivo all’ombra”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti ha ammesso di aver compreso prima ancora che si presentassero i suoi problemi relativi alla pelle, che purtroppo la luce del sole non faceva affatto bene al suo corpo. Tant’è che durante il periodo legato all’adolescenza ha iniziato a sviluppare dei veri e propri eritemi. Tanto da spingerla a volersi coprire il più possibile dai raggi del sole, viaggiando in estate sempre armata di un cappello con cui ripararsi.

“La mia pelle ha sempre avuto una sorta di repellenza al sole” ha esordito la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. “Quando ero bambina, mi abbronzavo poco e da adolescenti ho iniziato a sviluppare eritemi cattivissimi” ha poi spiegato. “Quando prendevo il sole in viso” ha subito aggiunto, mostrando uno scatto che ritrae l’effetto dei raggi del sole sulla sua pelle. “In questa foto era il 2018 non soffrivo ancora di acne quindi quello che vedete è eritema solare porto sempre un cappello” ha poi concluso. “È vivo all’ombra“ ha aggiunto, spiegando che da quel momento in poi l’estate ha assunto un significato totalmente diverso per lei.

Aurora Ramazzotti su Instagram è venuta nuovamente allo scoperto, mostrando tutta la sua naturalezza a verità, a differenza di chi sui social è interessato soltanto ad ostentare una perfezione che in fondo non esiste e mai esisterà.