Hai gli occhi grigi? Ecco come realizzare un trucco occhi sempre pazzesco

Il trucco per occhi grigi ha l’importante compito di mettere in risalto questo colore davvero inusuale: ecco tutti i segreti per far brillare gli occhi come stelle!

Molto spesso gli occhi grigi vengono confusi con gli occhi azzurri o verde chiaro, a seconda delle sfumature che le iridi grigie assumono a seconda in diverse condizioni di luce.

Per questo motivo, molte donne trovano adatti a propri occhi grigi make up studiati con colori perfetti per gli occhi chiari, ma azzurri o verdi, non grigi.

Naturalmente si tratta di una scelta vincente, ma che finirà con l’alterare almeno un po’ la percezione del colore degli occhi da parte di un osservatore esterno. Per questo motivo l’ideale per valorizzare con il trucco gli occhi grigi è studiare un make up apposito, che riesca a rendere giustizia ai toni freddissimi e glaciali tipici di questi occhi.

I colori ideali per realizzare il trucco per occhi grigi

Per esaltare le tonalità neutre e fredde degli occhi grigi, senza il pericolo di alterare la percezione del loro colore l’alternativa più valida è quella di utilizzare il nero, il grigio chiaro o scuro e il color antracite.

Le donne più giovani potranno utilizzare con molto successo anche un bellissimo color argento, magari molto luminoso o addirittura metallizzato e glitterato.

Si tratta di una scelta azzeccatissima, ma che purtroppo si rivela poco adatta alle donne mature, che da una certa età in poi cominceranno a presentare piccole grinze sulla pelle delle palpebre. Queste grinze purtroppo saranno rese molto visibili dai pigmenti metallizzati e, quindi, anziché far apparire l’occhio luminoso e fresco, contribuiranno a dare l’impressione di uno sguardo piuttosto stanco e grinzoso.

Naturalmente, se l’utilizzo di ombretti metallizzati e glitterati è una passione a cui non si vuole rinunciare, si potrà preparare la palpebra con un primer.

Il primer sarà anche molto utile a realizzare il trucco migliore in assoluto per gli occhi grigi: lo smokey eyes.

Questo tipo di trucco occhi si caratterizza per l’utilizzo di una grande quantità di prodotto molto pigmentato in prossimità del margine della ciglia, cioè vicinissimo al colore dell’iride.

Il contrasto tra il colore molto scuro dello smokey e quello molto chiaro degli occhi grigi è assolutamente l’ideale per mettere in risalto senza alterarlo il colore unico di questo tipo di occhi.

Naturalmente questo trucco può risultare piuttosto pesante da portare tutti i giorni, ma di certo è perfetto per tutte le occasioni glamour della sera.

Per quanto riguarda il trucco da giorno invece si potrà optare per una versione più morbida dello smokey eyes, cioè per un trucco che lasci molto chiara la parte centrale della palpebra e che concentri il colore scuro soltanto nell’angolo esterno dell’occhio.

Come si vede dall’esempio precedente l’eyeliner nero è un prodotto ideale per valorizzare gli occhi grigi senza appesantire eccessivamente il trucco.

Naturalmente la sua applicazione dovrà essere attentamente studiata sulla base della forma dell’occhio, ma in linea generale il consiglio è di non creare linee troppo spesse per non dare allo sguardo un’espressione stanca e appesantita.

Per quanto riguarda invece la matita da applicare nella rima inferiore delle ciglia, è strettamente necessario scegliere un colore neutro come il nero o il grigio per mantenere inalterato il colore degli occhi.

Molte ragazze con gli occhi grigi infatti adorano utilizzare colori accesi come il turchese o il blu, ma si tratta di una scelta d’effetto che fa “virare” il colore neutro degli occhi grigi verso il colore della matita utilizzata, che si rifletterà nell’iride grigia come in uno specchio.

Infine, per creare un trucco su misura per la vostra tipologia di occhi è necessario analizzare molto bene il colore dell’iride alla luce diretta del sole. Se il grigio prende sfumature verdi si potrà virare tranquillamente verso la realizzazione di trucchi con sfumature viola, mentre se gli occhi grigi tendono all’azzurro i colori da preferire saranno il rame e il dorato, cioè colori tendenti all’arancione, colore complementare dell’azzurro e in grado di farlo apparire più acceso e intenso.