Test: hai 30 secondi per risolvere questa equazione, se lo fai sei un genio

La scuola si è appena conclusa ma la palestra per il vostro cervello è aperta tutto l’anno. Ecco un’equazione per allenarlo.

Oggi abbiamo scelto per voi un’equazione matematica per risolvere la quale dovrete affinare la vostra logica. Osservate le immagini, cercate di capire il valore numerico di ciascun oggetto e fornite la vostra risposta.

Sarete in grado di fare tutto in 30 secondi e dimostrare che siete dei geni?

Test: solo i geni risolvono l’equazione in 30 secondi

Ecco una sfida virale, vuoi accettarla anche tu? Questa equazione non è semplice come sembra, per capire il tranello e fornire la soluzione hai un tempo definito, solo 30 secondi. Se riesci a vincere la sfida nel tempo prestabilito complimenti, puoi considerarti un genio.

Il nostro consiglio è quello di non giungere a conclusioni affrettate. La maggior parte degli utenti che si sono prestati a fare il test sono stati ingannati dalla fretta. Questo enigma logico potrà essere risolto solo se ti armerai di pazienza. La sua difficoltà lo ha reso uno degli enigmi più apprezzati del momento. Sta rimbalzando sul web da mesi, gli utenti hanno iniziato a condividerlo dalla pagina Facebook di People’s Daily, in Cina, successivamente è approdato sul sito Reader’s Digest e da li la sua notorietà non ha conosciuto limiti.

Abbiamo deciso che è giunto il momento di proporlo ai nostri lettori ed eccoci qui oggi a presentarvi il problema algebrico più rompicapo del momento.

Ti diciamo subito che la soluzione è 16. Tu dovrai solo dirci come siamo giunti a questo risultato.

LEGGI ANCHE —> Test d’intuizione | In questi forzieri ci sono nascosti dei gioielli: saprai trovarli grazie al tuo intuito?

Soluzione del test

Hai capito per quale motivo il risultato dell’equazione è 16?

Se ti stai arrovellando ma non riesci a comprendere il ragionamento alla base di questo enigma ecco tutti i passaggi nel dettaglio.

Per semplificare il tutto faremo finta che :

i quaderni sono C

sono la tavolozza del pittore è P

del pittore è le matite sono L

La prima equazione è quella più importante. La somma dei quaderni equivale a 30 quindi

C + C + C = 30. Per capire quanto vale C basta dividere 30: 3. A questo punto otteniamo 10.

La seconda equazione si risolve nel modo seguente:

Sostituendo il quaderno con il 10 avremmo questo calcolo da fare: 10 + P + P = 20.

Togliendo il 10 che è il valore di ogni quaderno resta 10. Le P sono due, quindi 10 :2 ci da 5.

Infine se P è =5 e C è =10, quanto valgono le matite? Semplice 5+L+L =13. 13-5= 8.

quindi ogni L vale 4.

A questo punto dovresti guardare attentamente l’equazione che segue.

Nella penultima equazione vediamo 2 paia di matite, nell’ultima ne abbiamo solo una. Quindi l’equazione corretta sarebbe: 5 + 2L + 2L = 13. Se 4L = 8, ogni matita vale 2, ogni coppia di matite vale 4.

Infine siamo giunti all’ultima equazione:

C + P x L con 10 + 5 x 2

Avevate notato che c’era anche una moltiplicazione? Vi ricordiamo che si svolgono prima le moltiplicazioni e poi le addizioni, quindi il calcolo da fare è:

10 + (5×2) = 20.

Ma vi avevamo detto che la soluzione non era 20 ma 16.

Hai capito il perché? Il trabocchetto di questo enigma logico matematico sta nella tavolozza del pittore.

Forse non hai notato che nella seconda e terza equazione, la tavolozza include un pennello e una matita ma nell’ultima equazione c’è solo il pennello.

Quindi, per risolvere l’enigma resta un’altra equazione da fare:

C + (C – L) x L, ovvero: 10 + (5 – 2) x 2= 10 + (3) x 2, cioè 10 + 6 = 16.

Problema risolto!

Ti sei divertito a fare questo test di logica? Sul nostro sito ne troverai tantissimi altri, continua ad accettare le nostre sfide cliccando qui