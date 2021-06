Con questo test scoprirai il periodo storico in cui saresti stata più a tuo agio, cioè quello in cui avresti potuto condurre una vita che ti avrebbe reso più felice.

Le epoche storiche che si sono succedute nel corso dei secoli hanno portato moltissimi cambiamenti morali e moltissime abitudini differenti. Appena cent’anni fa non avremmo nemmeno potuto immaginare di utilizzare uno smartphone, eppure oggi non possiamo farne assolutamente a meno; oggi le donne indossano abiti di dimensioni ridottissime, mentre un tempo non potevano nemmeno scoprire le caviglie senza creare scandalo.

Pensi che la vita com’è oggi non è adatta a te e vorresti una macchina del tempo per provare a vivere in epoche diverse?

Test del periodo storico: dall’antichità al Settecento

Per svolgere questo test descriveremo una serie di possibili caratteristiche della tua personalità. L’obiettivo è scegliere quale profilo descrive meglio il tuo carattere, poi nella seconda parte del test scoprirai a quale periodo storico è abbinato il profilo che hai scelto.

Perché questo test sia efficace ti invitiamo a scegliere con grande onestà il profilo che ti descrive meglio, in questo modo avrai un quadro più esatto alla fine del test. Inoltre, ti invitiamo a non pensare troppo alla soluzione giusta, anche perché non c’è affatto una soluzione giusta! Ogni profilo descrive una personalità differente.

Pronta?

Profilo n.1 – La donna modesta (ma non troppo)

Sei una donna che ama la vita tranquilla, che ama governare la casa e consigliare il proprio marito sulle giuste decisioni da prendere. Ti occupi personalmente dell’educazione dei figli e sei una persona molto devota.

In amore ti piace essere corteggiata a lungo e sei molto prudente. Prima di fidarti delle buone intenzioni di qualcuno hai bisogno di grandi prove di sincerità. Per questo motivo concedi il tuo amore difficilmente, nella vita hai avuto pochi o addirittura pochissime relazioni e tutte piuttosto lunghe.

Cosa ti fa letteralmente sciogliere? Ricevere regali e mazzi di fiori oppure una piccola galanteria ogni giorno. Il tuo sogno è trovare un uomo che ti veda come la donna perfetta (per lui).

Profilo n.2 – La donna eccezionale

Pensi di essere una persona superiore alle altre sotto diversi aspetti: bellezza, intelligenza, intraprendenza e capacità di ottenere ciò che vuoi.

Hai intenzione di inseguire i tuoi sogni e sei disposta anche a scendere a qualche compromesso pur di realizzarli. Del resto, il fine giustifica i mezzi (e anche sparlare un po’ della tua collega è un mezzo che sei disposta a prendere in considerazione!).

In amore preferisci scegliere partner che ritieni alla tua altezza oppure che riconoscano i tuoi pregi e che siano disposti ad assecondare almeno un po’ i tuoi difetti.

Ti piace essere al comando della tua vita, ma nelle questioni spinose, quelle in cui bisogna prendersi grandi responsabilità, tendi a defilarti per paura di commettere qualche errore ma, principalmente, perché non ti interessano molto.

Il potere ti piace, ma solo la parte in cui vieni adorata, puoi realizzare ogni tuo capriccio e non sei costretta a occuparti di questioni noiose.

3 – La donna che vuole di più

Sei una donna che si è sempre impegnata moltissimo in tutto quello che fa. Avevi buoni voti a scuola e hai sempre considerato un tuo dovere impegnarti al massimo per ottenere un buon lavoro, una famiglia felice o qualunque fosse il tuo obiettivo principale.

Purtroppo non sempre il tuo percorso è stato facile. Spesso hai dovuto combattere per far capire agli altri quanto vali e molto spesso hai sofferto per essere stata messa in disparte, magari soltanto perché eri l’ultima arrivata o, peggio ancora, perché eri una donna.

La tua più grande qualità è la fierezza: non ti pieghi mai, sei in grado di rimanere fedele ai tuoi obiettivi e ai tuoi valori anche a costo di grandi sacrifici. In amore sei una donna forte in grado di sostenere l’uomo che ama in ogni occasione ma, naturalmente, vorresti che lui ti sostenesse alla stessa maniera. La più grande dimostrazione d’amore per te è essere aiutata a brillare per le tue capacità.

Soluzioni test del periodo storico

Dopo aver scelto il profilo psicologico che ti descrive meglio è il momento di scoprire a quale periodo storico appartieni.

Profilo 1 – Medioevo

La donna modesta, che si occupa con grandissimo amore della gestione della casa, della famiglia e della cura spirituale dei suoi familiari è senza alcun dubbio una donna che avrebbe vissuto meravigliosamente nel Medioevo.

Anche se spesso si ritiene quest’epoca un periodo arretrato e oscuro, non è affatto così: le donne, soprattutto quelle nobili, erano tenute in altissima considerazione, svolgevano il ruolo di regina assoluta della casa, erano un punto di riferimento spirituale ed emotivo per tutti coloro che le circondavano ed erano letteralmente adorate dagli uomini che si innamoravano della loro bellezza ma anche della loro bontà.

Profilo 2 – Settecento Francese

La donna che ama godersi la vita e ama soprattutto circondarsi di cose belle e esaudire i propri piccoli capricci si sarebbe trovata perfettamente a proprio agio nella corte di Francia del Settecento, cioè nel periodo in cui le ricche e nobilissime dame di Francia passavano il tempo a scegliere l’abito più bello da indossare quel giorno e facevano a gara a chi avrebbe portato l’acconciatura più alta e più eccentrica.

In quel periodo le donne non erano chiamate a prendersi responsabilità politiche o diplomatiche, ma esercitavano benissimo il loro potere con il sotterfugio e del pettegolezzo. Erano amate, temute, ammirate ed erano in grado di tenere in pugno anche uomini potenti con il loro fascino irresistibile.

Profilo 3 – Antichità

Anche nell’antichità alle donne non era permesso rivestire ruoli di potere e si occupavano principalmente della gestione della casa e della cura dei figli. Erano donne estremamente fiere, che credevano nel proprio valore e facevano di tutto per affermarlo.

Esistono moltissime testimonianze di donne che riuscirono a studiare e imporsi come intellettuali, e probabilmente saresti stata una di esse: è il caso di Ipazia, astronoma greca, e di Ortensia, la prima avvocatessa della storia di Roma, che studiò la legge per difendere le altre donne in tribunale. In Grecia invece la poetessa Saffo riunì molte giovani donne per insegnare loro la poesia, il canto e la danza, divenendo una delle principali insegnanti dell’epoca.

In amore tendi a scegliere partner forti e decisi ma che riconoscano il tuo valore e che ti scelgano come una compagna alla pari. Il tuo uomo ideale è colui che divide con te tutti i compiti familiari e le altre responsabilità.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.