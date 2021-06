Michele Merlo, gli struggenti messaggi della fidanzata: un dolore senza fine

Michele Merlo, ex concorrente di Amici, ci ha lasciato in queste ore e non è mancato l’ultimo straziante saluto della sua fidanzata.

Michele Merlo è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi, durante l’edizione andata in onda nel 2017. Purtroppo il giovane artista è stato colpito da una leucemia e non è riuscito a vincere la sua battaglia contro questo terribile male. Anche se i segnali per avere un futuro diverso c’erano tutti, soltanto che non sono stati ben interpretati da chi di dovere che invece di sottoporre Mike Bird a dalle visite adeguate, ha preferito liquidarlo rimproverandolo di voler intasare un pronto soccorso soltanto per qualche placca alla gola.

La sua scomparsa ha provocato un enorme vuoto in tutti coloro che lo conoscono, ed anche nel grande pubblico. Michele era giovane e determinato, pronto a far conoscere la sua musica al mondo intero ed innamoratissimo della sua fidanzata Luna Shirin Rasia, che su Instagram ha voluto dedicargli un ultimo pensiero prima di dovergli dire addio.

Luna Shirin Rasia, fidanzata di Michele Merlo: il suo ultimo saluto

La fidanzata di Michele Merlo ha scelto di pubblicare su Instagram un dolce pensiero dedicato a quello che era il suo compagno di vita con cui da tempo ormai conviveva, regalando al pubblico alcuni inediti scatti e mostrando un lato dolce di lui che forse durante l’esperienza sul piccolo schermo non era riuscito a venire fuori. Un biglietto, lui le aveva scritto, in cui le confidava di trovarla ancora più bella mentre dormiva.

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore” ha esordito la giovane sul noto social fotografico dopo le dichiarazioni del padre di Mike Bird di Amici. “Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo” ha poi proseguito.

“Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore“ ha poi aggiunto. “Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela” ha poi concluso. “Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri” ha ammesso. “Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare”.

L’ultimo messaggio della fidanzata di Michele Merlo ha commosso il popolo della rete, che ancora soffre per la scomparsa del giovane artista che è volato via troppo presto e soprattutto è amareggiato nel venire a conoscenza che molto probabilmente tutto questo poteva essere evitato. Sperando che la giustizia, da questo momento in poi, possa fare il suo corso e fare chiarezza su quest’intera e spiacevole vicenda.