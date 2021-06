Oggi vogliamo scoprire quanto e come funziona il tuo intuito: solo tre tra questi dieci forzieri contengono dei gioielli. Saprai trovarli? Scopriamolo subito con il nostro test d’intuizione!

Quando leggevi la storia di Peter Pan ti ritrovati sempre a tifare per Capitan Uncino? Poter salpare all’avventura, ambendo al titolo di Terrore dei Sette Mari ti è sempre sembrata un’ottima opportunità lavorativa?

Allora questo è il test che fa per te!

No, dai, ovviamente scherziamo: questo test non vuole valutare se e quanto potresti essere un buon pirata. (Siamo sicuri che saresti un bravissimo pirata: non devi dimostrarcelo ora!).

Oggi vogliamo scoprire solo come sei messo ad intuito: pronto a metterti alla prova?

Test d’intuizione: scegli tra i forzieri e trova i gioielli nascosti

Come puoi vedere, ti trovi di fronte ad un bel bottino. Ci sono ben dieci forzieri, ermeticamente sigillati e che non puoi in nessuna maniera toccare.

In qualità di pirata e di capitano, hai la possibilità di scegliere tre di questi forzieri (o anche di meno, se credi) per te!

Ora, purtroppo, quello che sai è che ci sono dei fantastici gioielli nascosti nei forzieri: peccato che non sai dove!

Non preoccuparti però: puoi contare sul tuo intuito! Ora, svesti i panni del vecchio lupo di mare per un attimo e rientra nei tuoi.

Pensi di riuscire ad indovinare dove si trovano i forzieri con i gioielli? Allora questa è la tua occasione!

Non devi far altro che scegliere i numeri, tra i dieci bauli qui sopra, che sono per te più promettenti ed il nostro test d’intuizione ti svelerà quanto è sviluppata la tua capacità di vedere… le cose che non ci sono!

Pensaci bene e non affrettarti: hai tutto il tempo del mondo per prendere la tua decisione, senza problemi!

Appena avrai deciso quali sono i forzieri che, secondo te, nascondono il tesoro non dovrai far altro che premere il pulsante qui sotto e scoprire cosa dice di te il nostro test d’intuizione.

Sei un vero veggente? (Oltre che, ovviamente, uno scafato pirata?).