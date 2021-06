Scopri lo Slow Sex: il nuovo modo di divertirsi in coppia

Il concetto di “Slow Life” può essere applicato alla sfera sessuale. Scopri come fare e quali benefici otterrai.

Cosa significa “Slow Life”? Si tratta di un concetto nato negli anni 80 per ridefinire l’importanza di godersi la vita. Slow life, significa vivere non solo per lavorare ma vivere per divertirsi. La slow life trova il tempo per viaggiare, per fare esperienze di vita, per dedicare più tempo alla famiglia, per perseguire una sana alimentazione. Come si applica il concetto di “Slow Life” alla relazione di coppia? La risposta è nello “Slow Sex”. Scopri questa nuova filosofia di coppia e come metterla in pratica.

Slow Sex, suggerimenti e consigli per metterlo in pratica nella coppia

Spesso viviamo in nome dei soldi, convinti che i soldi ci rendano felici e che grazie ai soldi possiamo attingere ai piaceri della vita. E se non fossero i soldi la chiave della felicità? Se dipendesse dal tempo? dal modo in cui lo impieghiamo? La vita è breve e non sappiamo cosa ci aspetta, forse se mettessimo da parte i soldi per un momento e ci dedicassimo ad altro vivremo meglio. Lo slow sex è una filosofia che applica questo stato di rilassamento e spensieratezza alla sfera sessuale. Questo non significa pensare solo all’intimità in una coppia, ma ritagliarsi del tempo di qualità da dedicare al rapporto. Ritagliati dei momenti da dedicare solo al tuo partner.

Ritrovatevi, lasciate i bambini con i nonni, annullate tutti gli impegni di lavoro e concentratevi unicamente l’uno sull’altro. Secondo la terapista sessuale americana Diana Richarson la coppia ritrova un piacere unico nel lasciarsi andare e nel concentrarsi solo sull’altro e sulle emozioni che si scambiano.

Ecco alcuni suggerimenti dell’esperta per godere appieno dello slow sex:

1/ Fate particolare attenzione al contesto

Affinché voi possiate godere pienamente di questi momenti di reciprocità, il contesto è un elemento fondamentale. Per fare in modo che i partner riescano a connettersi intimamente l’ambiente deve essere caldo e accogliente quindi si a luce soffusa, candele profumate, musica soul e tutto ciò che promuova un intenso relax e vi faccia sentire a vostro agio nel condividere questa esperienza.

2/ Spogliati di tutto prima di spogliarti

Per un momento di coppia di qualità è importante che siate sintonizzati sul momento. Anche se siete partner da una vita e vi conoscete bene, potreste avere complessi o barriere emotive che sono nate nel tempo che possano impedirvi di concentrarvi sul momento di condivisione che state vivendo. Provate a distendervi e a rilassarvi. Un bagno tiepido con sali marini o un buon massaggio sono quanto di meglio tu possa usare per favorire il contatto, fisico e mentale. Inoltre esiste un trucco molto valido per mettere a tacere i complessi. Immaginate di eliminare ogni complesso man mano che il partner vi spoglia. Una rappresentazione figurata non semplice ma molto efficace. Provateci e vedrete che pian piano vi verrà naturale.

3/ Cerca di attrarre ogni suo senso

Cerca di sedurlo in ogni modo. Cerca di essere il più possibile attraente quindi sii attraente ai suoi occhi, per il suo gusto, per le sue orecchie, per il suo naso. Usa tutto ciò che puoi per attrarlo totalmente, completi sexy, profumo, voce sensuale, qualcosa di buono per fargli assaggiare il tuo corpo. Lo Slow Sex richiede che l’atto sia lento. Girateci intorno prima di arrivare al dunque, dato ampio spazio ai preliminari ma non coinvolgete subito le zone erogene. Usate il corpo come se fosse una mappa, fate in modo che nessun punto su questa mappa resti un luogo inesplorato. Molte zone del nostro corpo possono farci provare un estrema eccitazione se stimolate, prendetevi il tempo di capire quali sono queste zone.

4/ Più sensuale e meno sessuale

Anche se lo Slow Sex prevede un rapporto sessuale, l’atto supremo non è quello legato al piacere finale ma al percorso che porta i partner alla scoperta di questo piacere. Quello che rende speciale lo slow sex è il modo in cui i partner si guidano dolcemente verso i sentieri del piacere reciproco. La relazione sessuale va al di la della penetrazione.