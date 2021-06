Il legno è stato uno dei primi materiali ad essere usati dall’uomo. Dalla scoperta del fuoco, dove era impiegato come combustibile, all’essere un elemento da costruzione per le palafitte è oggi molto diffuso come accessorio fashion o come componente di sandali, zoccoli, ciabattine e stivaletti. Scopriamo tutte le scarpe più cool dell’estate realizzate con questo materiale caldo e senza tempo.

Mentre negli anni Settanta se non indossavi un paio di zoccoli eri “out”, oggi gli amanti di questa calzatura basic sono solitamente gli anziani (che minacciano un lancio olimpionico dello zoccolo destro contro i nipoti più indisciplinati) o gli infermieri che, giustamente, li prediligono per ridurre il dolore a piedi e caviglie (viste tutte le ore che passano in piedi). Per i sabot, sia aperti che chiusi, l’utilizzo è sempre stato orientato a completare un outfit più o meno di tendenza, Brigitte Bardot docet. Vediamo quindi tutte le calzature in legno più cool dell’estate 2021.

Zoccoli, sabot e sandali, la parola d’ordine è: legno!

Gli zoccoli possono essere bellissimi, basta saperli scegliere ed abbinare con cura. Il modello “Viv” in pelle bianca con decorazioni in cristalli di Roger Vivier sono scontati del 20% (costano così 680 euro) e saranno perfetti con un paio di jeans flare come quelli di Twinset in blu a 210 euro o con gli intramontabili i Roy Roger’s “new oskar denim Fiorella” (161 euro). Il binomio zoccoli – jeans non è d’obbligo ma è semplicemente il più diffuso, anche un abito lungo floreale infatti, come quello proposti da Mango nella nuova collezione, andrà più che bene.

Lasciate perdere le influencer, ahimè anche italiane, ed indossate sabot solo senza calze. Il tipo a punta chiusa è stato rilanciato negli ultimi anni e declinato in chiave elegante da brand molto noti ma, per i modelli in legno è meglio puntare su outfit poco impegnativi e semplici. Le fantasie esagerate o i colori fluo sono banditi, evitiamo l’effetto zingara. Sì a tinta unita, righe verticali, pantaloni in lino larghi con top coordinato. Givenchy ha creato un sabot con tacco alto in legno intagliato al laser con dettaglio sfumato e tomaia in pelle color marrone naturale davvero chic. Costa 238 euro già scontata e promette di durare a lungo.

Gli stivaletti (no, non quelli da cow-girl) di Gabriela Hearst a parte il prezzo (850 euro) vi faranno innamorare. Il modello “Ava” è in pelle marrone cognac ma, altre firme propongono questa tipologia in altri colori, anche in bianco e nero. In questo caso il tacco è a blocco ed è consigliabile portarli con abiti al ginocchio, in jeans, a stampa floreale, con cintura in cuoio per sottolineare il punto vita o senza. Il look è adatto al mattino come alla sera.

I sandali con tacco in legno sono forse meno eleganti rispetto alle altre idee di oggi ma, senza alcun dubbio, sono comodi e con un un abito vichy o un grande foulard colorato sarete in perfetto stile tropezienne. In fondo chi non ama Saint Tropez?

Silvia Zanchi