Il fratello di Awed è bellissimo e fotogenico come lui: nato nel 1992 ha una caratteristica fisica che tutti gli invidiano (forse anche il fratello maggiore più famoso)

Awed è sicuramente il più famoso della famiglia: youtuber, comico, intrattenitore (quasi) a 360°, sta partecipando (e si sta difendendo bene) all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Come accade sempre quando un personaggio più o meno famoso partecipa a un reality, la curiosità del pubblico si concentra anche sulla sua famiglia e, se possibile, sulla storia personale di tutti i suoi componenti.

È così probabilmente che il web ha scoperto chi è Daniele Paciello.

Il fratello di Awed? Di certo buca lo schermo!

Si chiama Daniele, è nato (pare) nel 1992 e vive ormai tra Napoli e Milano, dove probabilmente lavora.

Non stupirebbe scoprire, infatti, che Daniele Paciello, fratello minore di Awed, sia un modello e un aspirante attore.

Il suo viso infatti buca lo schermo grazie ai tratti somatici armoniosi e decisi ma grazie, soprattutto, a un paio d’occhi azzurro ghiaccio che farebbero sciogliere anche un igloo al Polo Nord.

Estremamente fotogenico (e dalle foto pare si anche estremamente fidanzato), Daniele trascorre la sua vita in allegria, condividendo sui social principalmente servizi fotografici più o meno amatoriali e scatti realizzati in compagnia, mentre si diverte insieme a quelli che sembrano gli amici di una vita.

Scorrendo rapidamente la sua bacheca è possibile scoprire che Daniele si è recentemente laureato: lo si capisce a causa di un carosello di fotografie in cui sua sorella e sua madre posano orgogliosamente davanti a lui reggendo la tradizionale corona di alloro.

Per quanto riguarda la sorella minore del piccolo clan Paciello, sembra che la ragazza sia estremamente legata ad entrambi i suoi fratelli e che, diversi anni fa (precisamente nel 2017) abbia fatto una strana rivelazione sui social.

Nunzia è nata nel 1997 e ha quindi cinque anni di differenza con il fratello Daniele, e qualcuno di più con il fratello Simone, al quale la lega però un affetto “particolare”

La ragazza ha raccontato infatti che, quando era all’asilo era innamorata di un bambino che le passava bigliettini con piccoli disegni e che i due sono stati “fidanzati per sei lunghi anni”, nonostante la differenza d’età e il fatto che frequentassero scuole differenti. Poi, quel ragazzo prese il coraggio a due mani e le chiese di sposarlo nel parchetto dietro casa. Cosa c’è di strano in questa dolcissima storia di amore infantile? Che il ragazzo in questione è … il fratello maggiore di Nunzia, proprio Simone, conosciuto come Awed.

Se Daniele ha mai approvato questa “tresca” tra fratellini? Non si sa, ma sarebbe divertente chiedergli se lo ha mai saputo e se approvava la questione.

Un episodio divertente? Nonostante le evidenti differenze fisiche, i due fratelli vengono spessi scambiati, com’è accaduto negli studi Mediaset.

In questa fotografia dove posa con Ezio Greggio e Michelle Hunziker, infatti, Daniele Paciello è stato scambiato per il più famoso fratello Simone. Il commento di quest’ultimo? “Non mi pare di essere io quello là dietro!”

Del resto, come dire, le differenze sono davvero macroscopiche!

Una cosa è certa: se Daniele comparirà negli studi dell’Isola per salutare suo fratello, le telespettatrici saranno ben contente!