“Nel mio cuore adesso c’è lui”: struggente dedica di Emma Marrone

Emma Marrone ha deciso di non restare in silenzio, rivelando a tutto il suo pubblico quello che prova in queste ore.

Emma Marrone è da poco tornata sul palco, festeggiando i suoi primi 10 anni di carriera. Pensava che avrebbe vissuto questi momenti con il sorriso sulle labbra, ma purtroppo non è stato così. Nelle scorse ore è stato annunciato il ricovero di Michele Merlo, ex di Amici. Michele non era però soltanto un ex concorrente lanciato dal programma in cui Emma ha trovato il successo, ma era un suo allievo. La Marrone, infatti, lo ha guidato durante la sua edizione e tra i due è nato un bellissimo rapporto di amicizia.

Per questo motivo, durante il primo concerto di quest’anno, la cantante non ha potuto fare a meno di rivolgere a lui le sue attenzioni, dedicandogli l’intera serata.

“Quella di oggi è una serata davvero speciale. Devo ringraziare davvero tutti voi per l’amore che mi avete dato. Grazie per questi dieci anni insieme meravigliosi vi porto nel cuore, nella parte migliore di me” ha esordito la cantante. “Stasera c’è una persona in particolare nel mio cuore“ ha poi spiegato. “Ed è a lui che dedico questo concerto e il vostro calore. Forza Miky dai, forza ca**o“ ha concluso la cantante.

Purtroppo però qualche ora dopo Mike Bird ha perso la sua battaglia ed Emma non ha potuto fare a meno di dargli un ultimo saluto, seppur virtuale. Ecco le sue parole.

Michele Merlo: la commuovente dedica di Emma Marrone dopo la scomparsa

Michele Merlo purtroppo in queste ore ci ha lasciati. Il cantante aveva soltanto 28 anni, provocando un grande vuoto nel cuore di tutto il pubblico che durante il corso di questi anni aveva scelto di seguire i suoi progetti musicali e tutte le persone che lo conoscevano, tra cui Emma Marrone che non appena è venuta a conoscenza della notizia ha deciso di dare un ultimo saluto a quello che non era soltanto un suo allievo ma anche un suo amico, pubblicando uno scatto che li ritrae insieme felici e spensierati.

“Ieri sera ho cantato forte per te” ha esordito la cantante sul suo profilo Instagram. “Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio“ ha poi proseguito distrutta. “Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi” ha concluso, aggiungendosi a tutte quelle persone che nelle scorse ore hanno deciso di dedicargli un ultimo saluto.

La dedica di Emma a Michele Merlo ha spezzato il cuore del pubblico più di quanto non avesse già fatto la notizia della sua scomparsa.