Pronti, partenza, via! Per essere considerati una coppia sana dovete correre una maratona insieme in meno di 15 minuti e… no, ok, non preoccuparti stiamo scherzando. Se vuoi essere considerato una delle parti di una “coppia sana”, però, qui ci sono alcuni passaggi che dovete affrontare!

Ti è mai capitato di vedere una coppia litigare per strada, magari seduta al tavolino del bar vicino al tuo?

Oppure ti è successo di pensare che il tuo rapporto non stesse raggiungendo degli “standard” adeguati o di chiederti dove sarete tra qualche mese o anno?

Bene, adesso abbiamo a disposizione per te un comodo e semplice vademecum insieme anche ad alcune “prove” che dovreste assolutamente superare in quanto coppia.

Pronta a scoprire quali sono? Non si tratta di niente di brutto, promettiamo!

Coppia sana: tutte le sfide da affrontare e vincere insieme

Hai sempre pensato al vostro rapporto come ad un rapporto meraviglioso, vero? Bene, adesso abbiamo il modo per capire se lo è davvero e quanto siete una “coppia sana”!

Come? Ma semplicemente seguendo un percorso di quattro “sfide” da affrontare, con le quali poi potremmo stabilire quanto e se siete una coppia… perfetta!

Ovviamente, ci teniamo a ricordartelo, ogni coppia è unica e particolare e, per questo motivo, trovare qualcosa che sia valido per tutti è decisamente difficile!

Le nostre “sfide” vanno prese come consigli anche per movimentare un poco la vostra vita di coppia: se non le “superate” potete sempre ritentare, quante volte volete!

LEGGI ANCHE –> Ti piacciono le fiabe? Aiuto, potresti avere la sindrome di Cenerentola: ecco di che cosa si tratta

Inoltre, è meglio ricordare anche non superare una delle nostre sfide non vuol dire assolutamente che non siate una coppia sana. Una coppia può definirsi sana quando c’è amore e rispetto tra le due parti: il resto, poi, si consolida in maniera precisa e particolare per ognuno di noi!

Bene, adesso bando alla ciance: è ora di leggere quali sono le nostre quattro sfide e come puoi fare per vincerle. Pronti a vincere il titolo (che ci siamo appena inventati) di “Coppia Sana dell’Estate 2021“?

appuntamento : quand’è l’ultima volta che siete andati ad un vero e proprio appuntamento? Parliamo di quegli appuntamenti dove si va ben vestiti , pettinati ed anche con un poco di farfalle nello stomaco !

Se sono almeno due settimane che non uscite di casa (restrizioni da Covid-19 permettendo) per andare ad un appuntamento da soli, forse la vostra coppia non è così “sana” come credete.

Ogni tanto è necessario e fondamentale rompere la routine , facendo qualcosa insieme che non abbia a che vedere con lavatrici, pulizie di casa o la colazione insieme al bar sotto casa.

La vostra sfida è questa: un appuntamento ogni due settimane ! Riuscirete a vincerla? (Forse sì, se seguirete i nostri consigli per appuntamenti all’aria aperta!)

: quand’è l’ultima volta che siete andati ad un vero e proprio appuntamento? Parliamo di quegli appuntamenti dove si va , ed anche con un di ! Se sono almeno due settimane che non uscite di casa (restrizioni da Covid-19 permettendo) per andare ad un appuntamento da soli, forse la vostra coppia non è così “sana” come credete. Ogni tanto è necessario e la , facendo qualcosa insieme che non abbia a che vedere con lavatrici, pulizie di casa o la colazione insieme al bar sotto casa. La vostra sfida è questa: ! Riuscirete a vincerla? (Forse sì, se seguirete i nostri consigli per appuntamenti all’aria aperta!) presenza online: il tuo profilo è pieno di foto con il tuo compagno? Sulla tua bacheca di Facebook ci sono solo canzoni, dediche e post della tua dolce metà? Bene, è ora di finirla! Per quanto sia bello dedicarsi link di YouTube o scattare foto simpatiche insieme, è giunta l’ora di provare a evitare di sbandierare il vostro rapporto in giro.

Vi sfidiamo a passare un mese senza postare niente che riguardi la vostra coppia e senza neanche mettere una foto insieme!

Se il vostro rapporto si regge solamente sulle “prove” che fornite online (a chi, poi? Agli altri?) allora la vostra non è una relazione sana.

Se sopravvivrete un mese potrete decidere poi di limitare i vostri contenuti o tornare alle vostre abitudini social. Che ne dite di questa sfida? Niente post sui social per almeno un mese!

LEGGI ANCHE –> Red flag nella coppia: i trucchi per capire quando c’è qualcosa che non va (ed agire di conseguenza)