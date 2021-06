Sono 10 i giovani concorrenti di Love Island Italia, belli e pronti a innamorarsi. Ecco chi sono i lovers del programma Tv che dal 7 giugno approderà su Discovery+. Conosciamo meglio i maschi.

10 ragazzi, 5 donne e 5 uomini sono pronti ad innamorarsi nel nuovo programma televisivo “Love Island” targato Discovery+. Conosciamo insieme tutti i ragazzi che approderanno nel programma: nomi, età, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere. Giulia De Lellis conduce il dating reality più hot dell’estate, dove la regola è solo una: vietato rimanere single!

Il programma ha una struttura interattiva, in cui il pubblico potrà essere decisivo: innanzitutto i protagonisti saranno uomini e donne single tra i 19 e 30 anni, che vivranno la loro magica esperienza insieme nella villa di Love Island 24 ore su 24 nella speranza di trovare l’amore e vincere così un premio in gettoni d’oro in un finale a sorpresa.

Trovare l’anima gemella non è mai così semplice quindi tra giochi di strategia, prove da superare, flirt e inevitabili gelosie toccherà ai protagonisti riuscire a conquistare il pubblico da casa che avrà un ruolo fondamentale e inedito sullo svolgimento del programma. Ma dopo aver conosciuto i ragazzi conosciamo meglio le ragazze.

Le ragazze di Love Island: ecco i 5 nomi, età e curiosità dei single

REBECA – 23 anni – Milano

Disoccupata

Rebeca (con una sola c, come il personaggio di Cent’anni di solitudine) ha 23 anni, vive in provincia di Milano con la madre ed è diplomata in scienze umane. Si definisce ambiziosa, forte, tenace, impulsiva… ma in realtà, sotto la corazza, si nasconde un animo sensibile. La sua ultima relazione è stata complicata e le ha completamente tolto fiducia nel genere maschile. È pronta per trovare il vero amore, ma i ragazzi che ha incontrato, soprattutto quelli troppo spavaldi, l’hanno annoiata in un attimo.

GIULIETTA – 23 anni – Alessandria, vive a Milano

Modella

Nata e cresciuta ad Alessandria, ora vive a Milano con la sua migliore amica, dove fa la modella. Mamma russa e padre napoletano, dice di saper essere sia fredda che calorosa, a seconda delle situazioni e delle persone che incontra. Seppur giovanissima ha alle spalle una lunga convivenza durante la quale viveva una vita da donna decisamente più adulta e responsabile rispetto alla sua età. Oggi Giulietta ha voglia di vivere finalmente un amore leggero, romantico e spensierato più adatto ad una ragazza della sua età.

GIULIA – 23 anni – Pesaro, vive a Roma

Disoccupata

Attiva, intraprendente e di una simpatia coinvolgente. Da piccola veniva spesso presa in giro per via dei suoi capelli rossi e delle sue lentiggini, che cercava di coprire con tanto trucco. Crescendo ne ha fatto, invece, i suoi punti di forza. All’età di 19 anni si è trasferita, da sola, a Roma per studiare. In amore si definisce una cacciatrice, ma appena si innamora davvero diventa una vera ‘sottona’.

CRISTINA – 23 anni – Mantova

Commessa e insegnante di twerking

Nata e cresciuta in provincia di Mantova da padre italiano e madre thailandese. Si definisce una make-up lover tanto da trasformare la sua passione in lavoro e infatti oggi lavora come commessa in un negozio di make-up, oltre a tenere un corso di twerking. In amore dice di cercare la storia perfetta e romantica come quella dei suoi genitori.

MONICA – 24 anni – Roma

Imprenditrice

Laureata in economia, dopo la morte del padre, si occupa da sola della società di famiglia che gestisce immobili industriali. È una ragazza cresciuta in fretta, che ora non intende perdere tempo dietro a stupide futilità. Non ama i social network e, attualmente, il suo profilo Instagram è disattivato. È stata a lungo fidanzata, ma non perché realmente innamorata ma perché era “la cosa giusta da fare”.