Sono 1 i giovani concorrenti di Love Island Italia, belli e pronti a innamorarsi. Ecco chi sono i lovers del programma Tv che dal 7 giugno approderà su Discovery+. Conosciamo meglio i maschi.

10 ragazzi, 5 donne e 5 uomini sono pronti ad innamorarsi nel nuovo programma televisivo “Love Island” targato Discovery+. Conosciamo insieme tutti i ragazzi che approderanno nel programma: nomi, età, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere. Giulia De Lellis conduce il dating reality più hot dell’estate, dove la regola è solo una: vietato rimanere single!

Il programma ha una struttura interattiva, in cui il pubblico potrà essere decisivo: innanzitutto i protagonisti saranno uomini e donne single tra i 19 e 30 anni, che vivranno la loro magica esperienza insieme nella villa di Love Island 24 ore su 24 nella speranza di trovare l’amore e vincere così un premio in gettoni d’oro in un finale a sorpresa.

Trovare l’anima gemella non è mai così semplice quindi tra giochi di strategia, prove da superare, flirt e inevitabili gelosie toccherà ai protagonisti riuscire a conquistare il pubblico da casa che avrà un ruolo fondamentale e inedito sullo svolgimento del programma. Ma conosciamoli meglio.

I ragazzi di Love Island: ecco i 5 nomi, età e curiosità dei single

CESARE – 27 anni – Firenze

Ristoratore

Figlio unico e innamoratissimo della sua famiglia. Due anni fa ha aperto una griglieria insieme a un amico. Si definisce una persona sportiva e appassionato di moto. Oggi è aperto a nuove avventure ma ha alle spalle una lunga relazione. Interromperla è stata la decisione più difficile e sofferta della sua vita, ma non essendo più innamorato, ha preferito raccontare la verità, seppur dolorosa, alla sua ex compagna.

DANIEL – 21 anni – Carrara

Impresario edile

Arrivato in Italia con la sua famiglia, di origini rumene, quando aveva solo 2 anni. Inizia a lavorare fin da giovanissimo con il padre in cantiere continuando gli studi alle scuole serali. Se all’inizio lavorare in cantiere non gli piaceva, con il passare del tempo, ha trovato soddisfazione. Per questo motivo, con l’aiuto del padre, qualche anno fa, ha aperto la sua impresa edile. È stato a lungo fidanzato, ma da un paio di anni è un vero dongiovanni, con grande disappunto del padre che lo vorrebbe in una relazione seria.

CHRISTIAN – 23 anni – Milano

Magazziniere ed istruttore di Zumba

Nato in Italia da una famiglia originaria del Camerun, ha un fratello e una sorella con cui va molto d’accordo ma la persona più importante della sua vita è la mamma. Si definisce un ragazzo solare, sempre con il sorriso e pieno di energia. In amore è un romanticone, ma non riesce mai a rimanere fidanzato a lungo. Nel rapporto a due è decisamente orgoglioso e permaloso.

ANTONINO – 28 anni – Palermo

Pugile

Antonino è un pugile agonista, ha vinto un campionato regionale e si è qualificato per le nazionali. Si definisce un ragazzo estroverso, spavaldo, determinato e testardo e fin da piccolo ha avuto un temperamento vivace: i suoi nonni lo definivano “un piccolo terremoto”. Ama scherzare e fare amicizia con nuove persone. I suoi amici lo chiamano ‘il TIR’ perché si porta dietro sempre un ‘tir di guai’ con le donne.

DENIS – 24 anni – Padova

Modello

Ha giocato a basket in categorie importanti fino alla nazionale che lo hanno portato a vivere per lunghi periodi lontano da casa. Per amore ha lasciato lo sport, la sua ragione di vita, ma dopo questa scelta è stato lasciato. Da quel momento ha detto a se stesso di non essere più disposto a subire “fregature” del genere. Attualmente fa il modello. Si definisce un farfallone ma dichiara anche di volersi fidanzare seriamente. Purtroppo, però, sostiene che le ragazze che incontra sono interessate solo allo status symbol.