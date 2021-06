Il caldo ti porta a desiderare una bevanda rinfrescante? Ecco il consiglio delle stelle per te.

Con l’arrivo dell’estate, il bisogno di rinfrescarsi con qualcosa di piacevole e al contempo fresco è più che normale. A volte, però, la scelta è talmente ampia da trovarsi nell’assurda posizione di non sapere cosa scegliere. Dopotutto, quando ci sono più offerte è normale impiegare un po’ di tempo per capire quale sia la migliore.

Tra i tanti motivi per fare la scelta giusta, oggi ci affideremo alle stelle. Dopo aver visto come ricaricarsi al meglio in base al proprio segno zodiacale, oggi scopriremo quale bevanda è la migliore da bere in estate secondo le stelle.

Scegli la bevanda fresca giusta per te. Il consiglio delle stelle

Ariete – Il latte di mandorla

Quando hai voglia di una bevanda rinfrescante ma al contempo dolce, la risposta giusta sta nel latte di mandorla. Semplice da reperire e indubbiamente ottimo da gustare ti accompagnerà nelle giornate più torride offrendoti il massimo del gusto senza mai appesantirti. Una scelta della quale non ti stancherai mai.

Toro – La cioccolata fredda

Anche quando fa caldo, il cioccolato è al centro dei tuoi pensieri. Per fortuna sempre più bar propongono un ottima cioccolata in tazza da bere fredda. E quale motivo potrebbe mai spingerti a non approfittarne? Forse non sarà tra le bevande più rinfrescanti del mondo ma di sicuro saprà darti il buon umore e farti sentire appagata come nessun altra bibita o similare potrebbe fare.

Gemelli – La limonata

Quando hai voglia di qualcosa di fresco dovresti puntare sempre sulla semplicità. E cosa c’è di meglio di una buona limonata da preparare a casa e da rendere al meglio secondo i tuoi gusti personali? Potrai ottenere ogni giorno il grado di dolcezza che preferisci, renderla più o meno aromatica e gustarla in tutta calma proiettandoti già verso le vacanze. Un modo speciale per rinfrescarti mantenendo alto l’umore.

Cancro – Il frullato di fragola

Quando hai voglia di qualcosa di fresco e dolce puoi puntare tutto su un ottimo frullato di fragola. Di sicuro sarà una scelta che non ti deluderà e che ti aiuterà a sentirti già in vacanza. Un modo simpatico per trascorrere un pomeriggio di puro ozio o per intrattenerti con le amiche. E tutto senza appesantirti e assaporando qualcosa che, oltre a rinfrescarti, ti aiuterà a sentirti sempre un po’ a casa.

Leone – La sangria

Ok, forse non è una bevanda che puoi bere in ogni momento ma di certo, la sangria rappresenta il modo perfetto per rinfrescarti. Berla ti donerà il buon umore e si rivelerà sempre la scelta giusta, sopratutto quando sei tra amici e hai voglia di divertirti senza dover impazzire a scegliere cosa proporre per sorprendere tutti.

Vergine – Il tè freddo

Quando il caldo incombe, un buon modo per mettere a freno la voglia di tuffarsi in acqua è quello di dissetarsi con qualcosa di fresco e al contempo piacevole. E visto che i cambiamenti non ti piacciono troppo e che ami restare sempre nella tua comfort zone, la scelta che più ti si addice è certamente quella del tè freddo. Una bevanda che potrai ottenere ogni volta con aromi diversi, variando senza mai cambiare veramente e gustando a pieno qualcosa che ha in se il sapore dell’estate.

Bilancia – L’acqua aromatizzata

Un buon modo per dissetarti, rinfrescarti e non gravare sulla linea? Scegliere un’acqua aromatizzata al gusto di ciò che preferisci. Scegliendo i frutti giusti potrai ottenere persino un effetto detox e tutto senza strafare ma, sopratutto, senza dover rinunciare alla voglia di bere qualcosa di fresco. Una bevanda che amerai tenere con te tutto il giorno e che potresti scegliere di portarti persino al mare.

Scorpione – Il golden milk freddo

Quando il caldo incombe ma la voglia di bere qualcosa di goloso è sempre dietro l’angolo puoi puntare tutto su un buon golden milk. In questo modo potrai fare il pieno di effetti positivi per la tua salute e tutto senza rinunciare al gusto. Basterà conservarlo in frigo e goderne tutte le volte che vuoi. E tutto senza sensi di colpa. Comodo, no?

Sagittario – Lo smoothie

Uno smoothie rappresenta sempre un’ottima scelta per quando senti il bisogno di consumare qualcosa che sia fresco e al contempo saporito. Una bevanda che amerai gustare a qualsiasi ora e che nelle giornate più calde sarà il modo perfetto per tirarti su e recuperare la voglia di fare. Cambiare ogni volta gusto sarà un bonus che ti consentirà di goderne a pieno senza mai stancarti. In modo da poter andare avanti per tutta l’estate.

Capricorno – L’orzata

Hai voglia di una bevanda dolce, fresca e così piacevole da darti il buon umore in ogni momento? La risposta giusta per te è orzata. Questa bevanda ti consentirà di combattere il caldo senza grandi problemi e di godere al meglio di qualcosa di fresco. Ottima anche da offrire agli amici, diventerà facilmente la protagonista indiscussa di pomeriggi e serate da trascorrere insieme all’aperto.

Acquario – Il latte di riso

Vuoi una bevanda fresca, dolce e piacevole ma al contempo leggera al punto giusto? Prova con il latte di riso. Si tratta di una bevanda che se bevuta fresca aiuta a combattere il caldo e che grazie al suo sapore leggero non stanca mai. Inoltre, nei momenti in cui desideri qualcosa di più puoi sempre aromatizzarla con del cacao, ottenendo qualcosa di buono e di indubbiamente piacevole.

Pesci – Il caffè shakerato

Se arriva il caldo, una scelta sempre apprezzata è quella di passare al caffè schakerato. Una bevanda leggera, saporita e che si presta a diverse interpretazioni. Potrai infatti scegliere di berla senza zucchero o con aggiunta di latte. E per i momenti più golosi? Puoi sempre aggiungere della panna, rendendo il tutto estremamente piacevole. Esattamente ciò di cui hai bisogno quando il caldo inizia a farsi più insistente.

Trovare la giusta bevanda da bere per contrastare il caldo è sempre un buon modo per vivere al meglio la stagione estiva. Cosa ancor più valida se nello scegliere si presta attenzione anche al profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, si avranno ben due opzioni tra le quali alternarsi per godere al massimo di qualcosa che sia fresco e al contempo ottimo da bere.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.