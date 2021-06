Scegli la luna del tuo mese di nascita e scopri qualcosa di molto importante sulla tua personalità.

Il test di oggi ti rivelerà un segreto sulla tua personalità. Tutto ciò che dovrai fare è scoprire cosa rivela di te la luna del tuo compleanno. Ogni luna ti riserva un prezioso consiglio e ti farà capire cosa ti impedisce di essere veramente felice.

Test delle lune: dimmi quando sei nato e ti dirò un segreto di te

Questo test psicologico non fornisce una diagnosi clinica, è un test nato per intrattenerti ma anche per farti riflettere. Questi test ci aiutano a capirci meglio giorno dopo giorno. A volte non siamo i migliori di amici di noi stessi e ci sforziamo di ricoprire dei ruoli che non riflettono la nostra vera natura. Questo comportamento genera frustrazione. Solo essere noi stessi può farci sentire veramente felici.

Soluzione del test

Gennaio, la luna con il lupo

Se sei nato nel mese di Gennaio, la luna che ti rappresenta è quella col lupo. Le persone nate sotto l’influsso di questa luna sono persone introspettive e tendono a proteggere molto il loro mondo interiore al quale è difficile accedere. Non si fanno guidare dal loro istinto quando devono prendere una decisione ma analizzano i fatti. Sono abilissimi comunicatori e i migliori amici che si possa desiderare.

Febbraio, la luna di neve

Se sei nato sotto l’influsso della luna di Febbraio significa che sei una persona riservata e non sei molto bravo a capire chi hai realmente davanti. Non hai doti di osservazione spiccate e questo ti porta a giudicare le persone in modo superficiale. Dovresti giudicare gli altri solo dopo averli conosciuti meglio, eviteresti molti problemi.

Marzo, la luna senza fine

I nati sotto la luna di Marzo sono persone molto socievoli e godono di un grande successo in fatto di amicizia. Sono persone che hanno un alto grado di adattamento e non si tirano mai indietro quando vengono sfidate. Hanno numerosi talenti e non vedono l’ora di tirarli fuori.

Aprile, la luna rosa

Se sei nato sotto l’influsso della luna rosa sicuramente hai avuto esperienze turbolente. Sei la classica persona che non tollera le ingiustizie e spesso ti senti il paladino dei più deboli. Sei totalmente intollerante verso tutto ciò che è ingiusto o illegale che non ti fai problemi ad esprimere le tue idee.

Maggio, la luna dei fiori

I nati sotto la luna di Maggio sono i nati nel mese dei fiori. Queste persone hanno una vita complicata ma in ogni sfortuna troveranno una grande fortuna. I problemi li risolveranno tutti, anche i più complicati perché hanno il dono innato di sapere sempre qual é la cosa giusta al momento giusto. Chi li conosce li ama per la loro grande generosità.

Giugno, la luna fragola

La luna della fragola è anche la luna dell’ arguzia. Chi nasce sotto l’influsso di questa luna è un acuto osservatore e una persona con un intuito sviluppato. Riescono a prevedere le cose prima che accadono, per questo quasi nulla li sorprende. Inoltre hanno il dono di apprendere insegnamenti da ogni esperienza e questo li rende persone estremamente sagge.

Luglio, la luna del fulmine

Le persone nate a luglio sono persone molto imprevedibili a questo si aggiunge un carattere chiuso, il tutto rende difficile avere a che fare con loro. Sono persone che si lasciano influenzare con facilità, non hanno un grande istinto ne un grande spirito di osservazione quindi generalmente seguono ciò che li appassiona. Non si può dire che non siano persone esplosive e volubili. Anche se non li troverai sempre nella vena giusta, se sei fortunato scoprirai il loro senso dell’umorismo che li rende molto magnetici.

Agosto, la luna dello storione

Chi nasce sotto questa luna nasce con la camicia. Sono persone che non hanno problemi a relazionarsi a livello sociale, sono molto empatici e capiscono molto bene chi hanno davanti. Sono persone che solitamente non hanno pregiudizi e hanno la capacità di vedere le cose dalla giusta prospettiva. Amano trascorrere il tempo insieme alla loro famiglia alla quale si dedicano con amore.

Settembre, la luna della vendemmia

Le persone nate sotto l’influsso della luna della vendemmia sono dei leader nati. Sanno come essere capi e come motivare. Sono persone molto rispettate e godono di un forte intuito che non li inganna mai.

Ottobre, la luna del cacciatore

Se questa è la vostra luna significa che siete dei combattenti nati, siete anche persone che pensano molto a se stessi. Non volete dipendere da nessuno e vi affidate molto al vostro intuito per decidere sul da farsi, per fortuna questo intuito non vi fa mai sbagliare a giudicare le persone.

Novembre, la luna del castoro

Se siete nati sotto questa luna siete molto socievoli, sentite a pelle di chi vi potete fidare. Siete persone curiose e riuscite ad apprendere da qualsiasi situazione. Riuscite ad anticipare il pensiero di chi vi circonda e dovete tutto alle vostre infallibili percezioni interne. Siete persone che difficilmente non godono di una vita di successo.

Dicembre, la luna di ghiaccio

Le persone nate a Dicembre sono calcolatori machiavellici. Le loro opinioni vengono sempre accolte favorevolmente perché chi li conosce sa che sono persone affidabili e che si sbagliano difficilmente. Godono anche di molti amici e di una ineguagliabile intelligenza, superiore alla media e arricchita da doti di empatia soprannaturali.

Ti è piaciuto il test di oggi? Credi che il profilo corrisponda al tuo modo di essere? Secondo i tanti utenti che hanno fatto il test questo è uno dei più accurati del web. In molti si sono identificati tanto che il test sui social ha raggiunto una grande popolarità. Questi test sembrano banali ma capire se stessi è la cosa più difficile ma anche più importante che un uomo possa fare. Abbiamo bisogno di certezze in modo da essere sicuri di non essere i sabotatori della nostra vita. Ti incoraggiamo a continuare a conoscerti sempre meglio.