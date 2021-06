Qual è l’uomo perfetto per te? Per saperlo devi fare il nostro test al femminile: scegli una figura e scopri chi è l’uomo per te!

Quante volte ti è capitato, soprattutto dopo aver chiuso l’ennesima relazione fallimentare con un ragazzo, di pensare che per te non esista la persona perfetta?

Non preoccuparti, ci siamo passate (e ci passeremo ancora) veramente tutte: incontrare l’anima gemella, ammesso che esista, è veramente difficile!

Non si tratta (solo) della pandemia, dei ritmi frenetici della vita o dell’impossibilità di conoscere qualcuno di nuovo, no. (Anche se potremmo dire che tutto questo è già abbastanza).

Ci si mette anche la tua totale incapacità (scusa se te lo diciamo, eh) nel cercare il tipo di persona giusta per te!

Va bene, adesso basta autocommiserarsi: questo il test perfetto per scoprire qual è il tipo di uomo per te. Pronta a provare?

Test al femminile: scegli una silhouette e scopri l’uomo perfetto per te

Ti abbiamo dato ben cinque opzioni tra cui scegliere quindi non puoi assolutamente lamentarti.

(Ovviamente scherziamo: se vuoi lamentarti puoi, solo che noi non possiamo sentirti).

Per capire quale sia l’uomo perfetto per te, non dovrai far altro che scegliere una silhouette dal nostro test al femminile.

Non è difficile, vero? Bene, pensa che il risultato ti aiuterà, una volta per tutte, a capire qual è davvero l’uomo che cerchi e per quale motivo, fino ad adesso, la tua vita sentimentale è stata un disastro.

Un bel risultato per una piccola scelta, vero?

Bene, ma passiamo ai fatti: quali di queste cinque silhouette femminili ti attrae di più? Scegline solo una e ti diremo con quale tipo di uomo dovresti stare insieme: pronta a scoprire la verità su di te!

Hai scelto la prima ragazza : se hai scelto la prima silhouette, quella rosa shocking , di certo hai bisogno di qualcuno che sia sicuro di sé e risoluto!

Sei una ragazza indipendente e che non ha bisogno di nessuno (anche se, in realtà, qualcuno accanto lo vorresti).

L’uomo perfetto per te dovrebbe essere qualcuno in grado di tenerti testa , che non ha paura del confronto e che è in grado di lasciarti i tuoi spazi, senza “ spaventarsi “.

Ragazzi timidi od insicuri finiscono per farti sentire “ soffocata “: non fanno per te.

Hai scelto la seconda ragazza: hai scelto la seconda silhouette, color rosso acceso. Sei una persona che finisce spesso per attirare l'attenzione e che si lascia andare molto alle emozioni, senza riflettere su quello che fa.

Per te, la vita, è un turbine di sentimenti e di occasioni da non perdere, nelle quali ti lanci senza pensarci mai due volte ! Spesso, però, il comportamento degli altri ti ferisce e ti mette in una posizione scomoda .

Hai bisogno di qualcuno che sia spontaneo , almeno quanto te: spesso, infatti, i tuoi partner finiscono per “ spaventarsi ” perché sei troppo diretta e perché il tuo desiderio d’amore è grandissimo!

Hai scelto la terza ragazza: se hai scelto la ragazza con la silhouette arancione, quello di cui hai bisogno è un tipo decisamente sensuale!

In questo momento, infatti, sei alla ricerca di qualcuno che accenda i tuoi “bollenti spiriti” e non hai intenzione di accontentarti di un rapporto puramente intellettuale.

Inutile cercare di convincerti a forzarti in una relazione se non sei pronta: in questo momento hai voglia solo di concentrarti sulla sensualità.

Divertiti!

Hai scelto la quarta ragazza : la figura in giallo è quella che ti piace di più? Allora hai bisogno di un tipo d’uomo che sia dolce e romantico , esattamente come te!

Quello che desideri di più, infatti, è incontrare qualcuno che abbia i tuoi stessi obiettivi (una relazione duratura , una certa voglia di famiglia e stabilità ) e per far sì che questo accada devi smetterla di correre dietro ai ragazzacci!

Sappiamo che hai voglia di guarirli ma fidati di noi: proprio non puoi!

Hai scelto la quinta ragazza: se hai scelto la figura in verde, quello che cerchi, negli uomini, è rispetto. Certo, non sei l'unica, ma quello che vuoi prima da una relazione è un certo tipo di rispetto intellettuale che, se manca, ti fa perdere completamente interesse.

Fai attenzione al tipo di persona con cui esci: se si tratta di qualcuno che ha dei problemi da risolvere o ancora situazioni aperte, non avrai mai quello che cerchi!

Non devi venir meno ai tuoi standard ma essere semplicemente più comprensiva: concedi a qualcuno almeno la possibilità di sbagliare una volta!