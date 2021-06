Tra i gioielli della primavera – estate 2021 non possono mancare le perle. Chanel le ha portate in passerella sotto ogni forma: ecco come copiare i look delle sfilate.

Non è raro trovare chi pensa che le perle siano un gioiello un po’ da “vecchia signora”. Del resto, una delle più famose indossatrici seriali di perle è la Regina Elisabetta II, che non si separa mai dal suo doppio o triplo filo da portare al collo.

Fortunatamente però questi gioielli possono essere interpretate in moltissimi modi differenti, e il semplice filo girocollo non è che una delle quasi infinite possibilità per indossare le perle.

Tendenze gioielli primavera – estate 2021: tutti i modi di indossare le perle secondo Chanel

I colori cardine dell’estetica di Chanel per le passerelle dedicate alla stagione corrente sono stati il nero, il bianco e il rosa. Per quanto riguarda gioielli e accessori, invece, le protagoniste incontrastate della sfilata sono state le perle bianche, montate su complesse strutture dal sapore antico oppure infilate in collane lunghissime appoggiate su profonde scollature.

A volte le due scelte sono state combinate in gioielli complessi e molto elaborati, dal sapore un po’ antico. Si tratta certamente di gioielli un po’ difficili da indossare tutti i giorni ma, se si dovesse optare per un pendente di queste dimensioni, la regola d’oro sarebbe quella di abbinarlo a un outfit il più possibile neutro.

Le perle però non devono necessariamente essere montate sulle collane: fili di perle come cintura sono stati utilizzati su diversi modelli conferendo al look un’aria vagamente bohemien anche se ancora estremamente chic.

Per quanto riguarda invece i bracciali, la tendenza è indubbiamente quella di indossare accessori estremamente vistosi, formati da diversi giri di perle e impreziositi da pietre preziose montate su castoni in oro.

Anche in questo caso non si tratta di gioielli che si potrebbero indossare su un paio di jeans per uscire a fare la spesa, ma ancora una volta, nel momento in cui si decida di indossare un pezzo così impegnativo, la scelta migliore è quella di optare per un outfit semplice nelle linee e pressoché neutro nei colori.



Un’altra tendenza gioielli della primavera – estate 2021 consiste in orecchini letteralmente giganteschi, in grado da soli di caratterizzare un intero look.

Le perle si adattano perfettamente anche a questo particolare tipo di orecchini, soprattutto quando abbinate ad altri elementi con colori a contrasto che richiamano quelli dell’outfit.

Questo tipo di gioielli ha bisogno di “molta aria” ai lati del viso. La scelta migliore è quella di realizzare un’acconciatura raccolta se si hanno i capelli lunghi o di preferire questi orecchini se si portano già i capelli corti o molto corti.

Leggi Anche => Gli orecchini giusti per la forma del tuo viso? Sceglili così!

Naturalmente i gioielli che hanno sfilato sulla passerelle di Chanel hanno costi adeguati al loro prestigio e non tutte possono permettersi di spendere cifre folli in accessori. Ecco allora qualche consiglio per acquistare gioielli con perle sintetiche a prezzi ragionevoli.

Un collier a fili di perle sovrapposti può essere l’accessorio perfetto da sfoggiare con una camicia leggera ed estiva se la si indossa con i primi bottoni slacciati.

Una collana lunga dall’allacciatura particolare invece potrebbe rendere assolutamente unico anche il look più semplice. Da abbinare con attenzione per ottenere l’effetto desiderato e non appesantire eccessivamente l’impatto visivo dell’outfit.

Leggi anche => Sai come scegliere le collane giuste per il tuo collo e per il tuo outfit: tutti i consigli da non perdere

Tra tutte però le collane a molti fili sovrapposti sono certamente le più adatte ai vestiti scollati e leggeri che indossiamo d’estate. Si tratta anche di una tendenza gioielli fortissima nel 2021 ma che ha ottenuto moltissimo successo anche negli anni scorsi.

Se sei una patita del boho chic e adori le collane composte da tanti elementi differenti, adorerai questa collana con perle molto elegante, semplice (ma non troppo) ed estremamente facile da indossare con qualunque outfit.