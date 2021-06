Da bambine bastava la “vestina” che ci infilava nostra madre poi, crescendo, abbiamo un po’ tutte optato per gli shorts in jeans con canotta maschile o con un mini top colorato. Sono seguiti pantaloncini e maglia nella stessa fantasia con dettaglio richiamo nella borsa da spiaggia in pendant con le zeppe (ammettetelo) ed infine, da donne, ecco l’elegante copricostume. Vediamo quale modello scegliere quest’estate e dove indossarlo.

Missguided, Even&Odd, Beach Time, Etro, Charo Ruiz Ibiza, Missoni ed Emilio Pucci ma anche Honorine e Boteh. I marchi che hanno una linea apposita per la moda mare o quelli che sono nati specializzati su questa tipologia di capi sono sempre di più e di elevata qualità. Prediligere tessuti naturali – come il cotone e il lino – è la soluzione migliore per la nostra pelle ma quale copricostume scegliere?

Copricostume 2021: scegli il tuo in base alla destinazione

Versilia

Un caftano a stampa in cotone come quello proposto da Tory Burch (330 euro) sarà perfetto per Forte dei Marmi. I bagni in Toscana sono solitamente molto ordinati, puliti e spaziosi, l’ideale per una sfilata con il vostro copricostume nuovo. Il look qui è quello di un dolce richiamo agli anni Sessanta, epoca in cui queste località erano davvero in auge e pullulavano di star, anche internazionali. Meglio scegliere un copricostume di classe, magari lungo, bianco o nero, impalpabile e con qualche trasparenza.

Costa Smeralda

Per una delle isole più belle del mondo, la Sardegna appunto, le creazioni della stilista (californiana d’origine ma ormai londinese a tutti gli effetti) Melissa Odabash sono le più appropriate. Colorate ed uniche, mai sopra le righe. I colori e le fantasie in questa nuova collezione richiamano la natura, flora e fauna. Sensualità garantita con i vari copricostume corti o di media lunghezza che si legano in vita.

Riviera Adriatica e Salento

Per la Romagna, ma anche per la parte più giovane e cool della Puglia, si consiglia un copricostume giovane e di tendenza. La scelta cade così tra le influencer e vip italiane che si lanciano di anno in anno in linee continuative o collaborazioni limited edition con aziende di moda per costumi, accessori ed abiti per l’estate. Chiara Biasi con Matinée e le sorelle Belén e Cecilia Rodríguez con Me-Fui sono due validi esempi di bellezza, stile e bravura imprenditoriale. C’è l’imbarazzo della scelta tra top e pantaloni coordinati, colori fluo in mini abiti con greche indiane o annodati in vita dalle righe orizzontali.

Liguria

Il long tank dress di Emporio Armani a 84 euro o il multicolore Frankye Dress Bikini a 297 euro sono due abiti carini e sobri ottimi sia per le spiaggia della costa levante che di ponente. Sono in linea con i villeggianti ed i locali del posto e farete una bellissima figura per la classe della semplicità che non passa mai di moda.

Pareo per la spiaggia e copricostume per il tragitto dall’hotel e per il cocktail al tramonto devono essere curati tanto quanto il costume e le ciabattine. Le foto ricordo ed i post su Instagram in fondo si sa, dipendono anche da questo!

Silvia Zanchi