“Avevo paura”: bomba su Uomini e Donne. L’ex dama svela perché ha lasciato il programma

L’ex dama di Uomini e Donne ha svelato il motivo per cui ha scelto di abbandonare il programma spiazzando il pubblico del piccolo schermo.

Uomini e Donne è terminato da qualche settimana, ma i retroscena riguardanti il programma non sembrano di certo voler finire qui. A parlare questa volta è stata l’ex protagonista del programma Maria Tona, che intervistata da Fralof per Donnapiù ha rivelato il motivo ha scelto di abbandonare gli studi Elios di Roma. In quanto c’era un episodio avvenuto nel suo passato che le impediva di poter vivere il suo percorso in maniera serena e tranquilla.

La redazione, secondo quanto raccontato dalla dama, era a conoscenza di tutto. Per questo motivo non le avrebbe chiuso le porte, invitandola a tornare nel programma qualora dovesse scendere un uomo che potrebbe interessarle. Ecco l’inedita confessione di Maria Tona dopo Uomini e Donne.

Maria Tona racconta tutta la verità e svela: “Pronta a tornare a Uomini e Donne”

Maria Tona poco prima di iniziare l’esperienza negli studi Elios di Roma aveva interrotto una relazione con un uomo più giovane di lei di 19 anni, provocandole un certo dolore. La dama avrebbe voluto raccontare del suo vissuto in studio, ma aveva paura di essere giudicata come quando Gemma Galgani scelse di iniziare una conoscenza con Nicola Vivarelli, di molto più giovane di lei, e per questo motivo si sarebbe limitata ma ora è pronta a viversi a pieno quest’esperienza.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island 2021, coppie: chi arriverà da Uomini e Donne. Gli indizi

“Durante la mia esperienza a Uomini e Donne non ero lucida, anzi mi sentivo molto confusa. Forse il problema più grande è stata la vergogna nel dichiarare questo amore per una persona che aveva 19 anni meno di me” ha dichiarato la dama, trovando il coraggio di confidare al pubblico le sue difficoltà. “Mi sentivo giudicata perché avevo paura di essere attaccata come Gemma“ ha aggiunto.

“A questo tipo di programma puoi partecipare quando hai una predisposizione all’amore e io non l’avevo. Io ho già parlato con la redazione che mi ha detto che se mi interesserà qualcuno potrò tornare“ ha poi svelato, rivelando che ci sono alte possibilità di poterla rivedere a settembre al Trono Over. “Adesso non mi vergogno di ammettere che l’amore non ha età“ ha poi concluso. “Una donna così forte come me è stata colpita dalla freccia di Cupido ma purtroppo è finita male e il percorso a Uomini e Donne mi ha aiutata a uscire dalla depressione” ha aggiunto.

“È stata un’esperienza entusiasmante” IN ESCLUSIVA su https://t.co/yLd0uw2iAe un saluto speciale dai protagonisti di #UominieDonne! 🤩☀️ https://t.co/zoMnyg06w7 — Witty TV (@WittyTV) May 28, 2021

Maria Tona ha parlato per la prima volta del grande dolore provato e della difficoltà di mettersi in gioco al centro dello studio.