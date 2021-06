Una macedonia golosa ma senza zucchero? Si può, a patto di conoscere l’ingrediente magico, il sostituto perfetto che garantisce tanto gusto e poche calorie.

E’ il fine pasto dell’estate, quel mix di frutta che ci fa sentire soddisfatte nell’appetito ma anche con scarsissimi sensi di colpa: la macedonia in fin dei conti è frutta, mica fa ingrassare!

Peccato però che per render la cosa più appetitosa spesso e volentieri si cede ad aggiungere un po’ di zucchero, un po’ tanto zucchero e così il light è solo un ricordo.

Esiste però una soluzione alternativa, un ingrediente che sostituirà lo zucchero, abbasserà l’apporto calorico e darà comunque tanta dolcezza. Possibile? Assolutamente sì. Scopriamolo insieme continuando a leggere qua sotto.

Macedonia senza zucchero: sostituiscilo così

Gli ingredienti che non possono mancare mai in una macedonia? La mela, la pesca, le fragole, l’ananas e la banana. Eh già, lo zucchero non figura perché, in fondo, potremmo quasi farne a meno.

Noi però vogliamo aggiungere comunque un po’ di dolcezza e così vi proponiamo di farlo con un ingrediente alternativo: il fruttosio.

Si tratta di un ingrediente più dolce dello zucchero a parità di massa, cosa che ci consentirà di utilizzare molto meno. Il suo sapore fruttato poi si sposa a meraviglia con questo piatto e così il gioco è fatto.

Basterà condire la frutta con un mix di limone e fruttosio, lasciarla in frigo per almeno un’ora in modo che si insaporisca e poi servire bella fresca come merenda o fine pasto.

Fidatevi, il successo è più che assicurato: la dolcezza infatti non mancherà e le calorie diminuiranno drasticamente.

E’ vero infatti che che per 100 grammi di fruttosio ci sono circa 360 calorie mentre per 100 grammi di zucchero le calorie sarebbero all’incirca 387, ma l’indice glicemico è estremamente diverso e, soprattutto, di fruttosio se ne usa sempre molto meno.

Un cucchiaino di fruttosio sostituirà così senza problemi i due cucchiaini di zucchero che eravamo soliti usare nella nostra macedonia, rendendola dolcissima e, questa volta, veramente a prova di peso forma. Provare per credere!