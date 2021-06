Spesso, con il raffreddore, perdiamo il gusto. Un altro disagio che s’aggiunge alla difficoltà respiratoria. Scopriamo insieme quali sono le cause e i rimedi più efficaci per tornare ad assaporare i cibi.

Con l’inizio della bella stagione, aumentano i disagi per i soggetti allergici. Tutta colpa delle graminacee, che fioriscono dalla tarda primavera fino a settembre. Parliamo del periodo di maggiore dispersione dei pollini.

L’allergia alle graminacee (grano, avena, segale, erba mazzolina etc.) si manifesta con sintomi particolari; quasi sempre senza febbre ma con il naso chiuso, che cola appena si è esposti ai pollini. A questo fastidio se ne associano altri: prurito a bocca, naso, occhi, gola ed enormi difficoltà a deglutire. Infine, c’è una perdita parziale del gusto e dell’olfatto.

Avere il naso chiuso è un vero tormento! Facciamo i conti con il raffreddore anche in inverno, nel periodo dell’influenza stagionale. E’ frustante non riuscire ad assaporare nulla! In queste condizioni, per il palato, tutti i cibi diventano uguali. Ci passa persino la voglia di qualcosa di dolce e goloso. Scopriamo insieme qual è il nesso tra naso chiuso e disgeusia (alterazione del gusto).

Ecco perché con il raffreddore spesso perdiamo il gusto

Sarà capitato anche a te di ritrovarti con il naso completamente chiuso, senza poter assaporare i cibi. Ma qual è la causa principale dell’alterazione del gusto? La risposta è semplicissima: tutto parte dalla saliva!

Con il raffreddore diventa più densa ed impedisce il passaggio delle informazioni chimiche date dai cibi. Tieni conto che, sulla lingua di ogni adulto, ci sono in media dalle 2.000 alle 9.000 papille gustative. Tramite questi piccoli recettori del gusto riusciamo ad assaporare bene gli alimenti.

I ‘dati’ sul cibo raccolti dalle papille gustative vengono poi trasferiti al cervello, che li decodifica. Grazie a questo processo assaporiamo i cibi, ne riconosciamo le principali caratteristiche e sviluppiamo delle reazioni particolari. Per esempio, quando mangiamo del peperoncino, vengono stimolati i ricettori dolorifici, che ci fanno avvertire la sensazione pungente dell’alimento.

Tirando le somme, il raffreddore ostacola il processo di riconoscimento dei cibi che, di solito, avviene prima nella bocca e poi nel cervello. Ogni adulto, in media, prende dai due ai quattro raffreddori all’anno. I bambini, invece, dai sei agli otto. In ogni caso, tutti noi becchiamo almeno una volta il raffreddore tra l’autunno e l’inverno. Un nuovo picco, quasi sempre, si registra a metà primavera.

Ma quando abbiamo il raffreddore e perdiamo il gusto, cosa si può fare per recuperalo in poco tempo? Possiamo provare con dei rimedi naturali. Di seguito elenchiamo quelli più efficaci.

Bevi del tè caldo – Almeno una tazza al giorno, da sorseggiare quando è ancora caldo. In alternativa al tè, va bene anche un infuso di camomilla o di menta piperita. Le bevande bollenti aiutano ad eliminare il muco nelle cavità nasali, ripristinando gusto e olfatto.

LEGGI ANCHE –> Soffri di raffreddore ricorrente? Ecco da cosa potrebbe dipendere

Prova con i suffumigi – Fai bollire 250-500 ml d’acqua in una pentola abbastanza grande. Fatto questo, copri con un coperchio per 5 minuti e, poi, toglilo per portare il viso alla pentola. Copri la testa con un canovaccio e cerca di inalare il vapore sprigionato dall’acqua calda. Puoi aggiungere anche un cucchiaio di bicarbonato di sodio oppure qualche goccia di olio essenziale d’eucalipto. Ti sembrerà subito di avere il naso meno congestionato!

– Fai bollire 250-500 ml d’acqua in una pentola abbastanza grande. Fatto questo, copri con un coperchio per 5 minuti e, poi, toglilo per portare il viso alla pentola. Copri la testa con un canovaccio e cerca di inalare il vapore sprigionato dall’acqua calda. Puoi aggiungere anche un cucchiaio di bicarbonato di sodio oppure qualche goccia di olio essenziale d’eucalipto. Ti sembrerà subito di avere il naso meno congestionato! Cura l’igiene orale – Lavare bene i denti, unitamente all’uso di un collutorio, ti aiuterà ad eliminare germi e batteri responsabili della perdita del gusto.

– Lavare bene i denti, unitamente all’uso di un collutorio, ti aiuterà ad eliminare germi e batteri responsabili della perdita del gusto. Cerca di bere di più – Almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno. Con il raffreddore, una bocca troppo secca può portare alla perdita del gusto.

Ora sai perché, quando sei raffreddata, hai poca fame. Non assapori bene i cibi e, questo, ti snerva! Ma, con i consigli che ti abbiamo dato, puoi risolvere il problema in poco tempo!