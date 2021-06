Test: riesci a trovare le 7 sirene nascoste in questa immagine?

Oggi ti sfidiamo a trovare le 7 sirene nascoste in questa immagine. Non è facile come sembra, dovrai cercare di non perdere la concentrazione se vuoi trovarle.

Oggi abbiamo scelto per te un test immagine che ha spopolato in rete per il suo elevato grado di difficoltà. Questi tipi di test allenano il tuo cervello ad ampliare le sue capacità di focalizzazione e concentrazione. Oggi ti proponiamo un allenamento intensivo non solo per il grado di difficoltà ma anche perché si tratta di una sfida a tempo. Sei pronto ad accettare la sfida?

Test: trova le 7 sirene in 20 secondi, solo 1 su 5 ce la fa

Stai cercando una sfida difficile per mettere alla prova le tue abilità di osservazione? Abbiamo trovato un test che fa al caso tuo. Questa sfida sta facendo impazzire gli internauti da Aprile. Si tratta di una immagine che rappresenta un fondale marino. Si vede chiaramente una grande balena al centro dell’immagine. La maggiore difficoltà è data dalle gradazioni di colore. L’immagine è tutta blu ma ogni elemento è di una diversa gradazione di blu, questo è il motivo per il quale molti elementi si confondono e si mimetizzano e dopo poco rischi di farti venire un mal di testa.

Esercita le tue abilità visive e mentali cercando di vincere questa sfida virale, concentrati e non farti sfuggire le 7 sirene nascoste nell’immagine. Presta molta attenzione ad ogni elemento dell’immagine, a volte noterai solo alcuni dettagli della sirena.

Soluzione del test

Sei riuscito a trovare tutte le sirene? Se le hai trovate ci complimentiamo con te. Se non le hai trovate la soluzione è nell’immagine qui sopra. Abbiamo evidenziato di rosso ogni sirena.

