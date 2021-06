Scopri come trattare al meglio con un partner potenzialmente geloso. I consigli delle stelle per ogni segno zodiacale.

Quando si sta insieme a qualcuno, ci sono diversi aspetti di cui tener conto ed uno tra questi è di sicuro la gelosia. Un partner geloso (se si tratta di una gelosia moderata) è infatti più che normale e spesso questo sentimento non è altro che indice del legame che sente verso di noi. Ovviamente le cose cambiano se la gelosia diventa ossessiva o molesta. Ma anche restando a quella più tranquilla ed in grado di far sorridere, ogni tanto può capitare di aver voglia di controllarla.

Magari anche solo per far si che il partner si senta effettivamente tranquillo. Come fare in tal caso? Visto che la gelosia può essere legata anche all’influenza delle stelle, oggi, dopo aver visto come vivere al meglio il mese di Giugno, proveremo a vedere come trattare un partner geloso in base al suo segno zodiacale.

Partner geloso? Ecco come prenderlo in base al suo segno

Ariete – Facendolo sentire unico

Spesso la gelosia dei nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete è data dal bisogno di sentirsi unici agli occhi della persona amata. Non per niente si manifesta anche per uscite tra amiche e per tutto ciò che ha a che fare con attenzioni non rivolte a loro. Per far si che il partner sia meno geloso è quindi importante farlo sentire unico. Ricordargli che viene sempre al primo posto è che non c’è nulla che si ami di più è sicuramente un buon modo per tranquillizzarlo e farlo vivere più serenamente.

Toro – Mettendolo sempre a conoscenza di tutto

I nativi del segno zodiacale del Toro, quando sono gelosi, hanno il bisogno di controllare la vita della persona che amano. Non farlo, infatti, genera in loro una certa ansia. Per rimediare a questo problema si può pensare di giocare d’anticipo, raccontandogli tutto e mettendoli sempre a parte di nuove conoscenze o di cosa si fa quando non si è insieme. In questo modo, almeno parte della loro gelosia (quella dettata dalle paure) sarà messa a tacere e si potrà contare su un rapporto più sereno da parte di entrambi.

Gemelli – Ridendoci su

Fortunatamente, i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli, non sono tra i segni più gelosi dello zodiaco. Anzi, sono solitamente più propensi a scatenare gelosie piuttosto che a provarle. Certo, ogni tanto c’è sempre qualche eccezione. E quando si presenta, un buon modo di agire può essere quello di prenderli gentilmente in giro. Facendo ironia sul loro modo di fare li si aiuterà infatti a vedere le cose dalla giusta ottica e a ricordargli come la pensano davvero. Un buon modo per mettere a tacere la gelosia e aumentare al contempo la complicità di coppia.

Cancro – Rassicurandolo

La gelosia dei nativi del segno zodiacale del Cancro è sempre motivata dalla paura. Paura di perdere chi amano, di essere sostituiti e di trovarsi soli. Parlare con loro e rassicurarli in tal senso è sicuramente il modo migliore per vivere a pieno la storia d’amore senza subire eventuali attacchi di gelosia che, quando si presentano, possono risultare pesanti per entrambi. Dargli più amore e farli capire che non hanno nulla da temere è di fatto la miglior cosa da fare.

Leone – Giocando con lui

Diciamocelo, i nati sotto il segno zodiacale del Leone sono forse possessivi ma poco gelosi. Se sanno di potersi fidare lo fanno ed evitano di far vagare la mente. Detto ciò, ogni tanto può capitare che la paura colga anche loro. E quando ciò accade, un buon modo per sconfiggere la gelosia, può essere quello di giocare con loro sull’argomento. Sentirsi complici e rendersi conto di non aver nulla da temere è per loro il miglior modo per capire che quanto provano è infondato.

Vergine – Parlandone

Per i nati sotto il segno della Vergine, la gelosia non è quasi mai data dalla paura quanto dal pensiero di ciò che possono pensare gli altri. Per evitare problemi in tal senso, quindi, basta parlare della cosa e affrontarla da ogni punto di vista. Una volta compreso il loro si potrà semplicemente evitare di spingersi oltre il limite di sopportazione. Si tratta di un gioco di equilibri che ben instaurato può portare giovamento ad entrambi.

