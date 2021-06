Incontro con i suoceri per la prima volta in vista? Ecco la lista di tutto quello che non devi mai e poi mai fare: non importa quanto pensi sia divertente!

Incontrare i genitori del tuo compagno può essere decisamente spaventoso, inutile negarlo. Certo, sono i genitori del tuo “orsacchiotto” (o qualsiasi altro nomignolo vi siate dati in privato) e quindi sei felicissima ed emozionata di incontrarli per la prima volta.

Da quando hai accettato l’invito, però, hai iniziato anche a provare un certo tipo di nervosismo: dopotutto, solo tu conosci alla perfezione i tuoi difetti e sai come puoi sembrare ad un primo approccio!

Mettiamoci la voglia di fare bella impressione o anche il nervosismo normale di quando incontri qualcuno per la prima volta e la frittata è fatta.

O forse no? I nostri consigli ti aiuteranno ad evitare gli errori peggiori!

Incontro con i suoceri per la prima volta: la lista di tutto quello che non devi mai fare

Pronta per incontrare i genitori del tuo fidanzato? Come? La risposta è assolutamente no? Tranquilla, ti capiamo completamente.

Incontrare i suoceri per la prima volta può essere veramente stressante (e se non lo pensi ancora, vedrai che dopo questo articolo lo penserai anche tu).

Di certo, anche se pensi di non averne bisogno, ci sono alcune cose che non vanno assolutamente mai fatte quando incontri per la prima volta i suoceri!

Anche se ti sembra una buona idea, ti possiamo assicurare che ci sono alcune regole da rispettare almeno per la prima volta!

Se non hai ancora “paura” del primo incontro con i tuoi suoceri, non preoccuparti: te la metteremo noi ora, dandoti la lista di tutto quello che non devi fare quando incontri i genitori del tuo fidanzato per la prima volta.

Pronta a scoprire quali sono? (E, soprattutto, se le hai già commesse?).

battute sul tuo fidanzato : e lo diciamo per esperienza personale (ma anche perché fare una battuta sul proprio fidanzato sembra spesso il modo migliore per “rompere il ghiaccio”).

Poco importa che tu sia la persona più divertente sulla faccia della terra o che prendervi in giro sia il vostro linguaggio d’amore .

Di fronte ai genitori del tuo lui, almeno la prima volta, è assolutamente vietato fare battute su di lui o sul vostro rapporto !

outfit perfetto: nessuno dice che tu debba presentarti vestita con il tuo pigiama, questo no, però è meglio evitare l'abito lungo ed i tacchi chilometrici!

Lo sappiamo che hai quella gonna di piume nell’armadio da una vita ma possiamo assicurarti che non è una buona idea sfoggiarla al tuo primo incontro con i suoceri!

Meglio evitare outfit particolari o estremamente fantasiosi: lascia che il tuo stile si veda, ovviamente, ma non provare l’outfit della vita al primo incontro.

Conservalo per quando vi conoscerete meglio!

vietato stare sulle proprie : un altro grande “scoglio” da superare al primo incontro con i suoceri è quello del proprio atteggiamento .

Timidezza oppure addirittura un modo di fare “ da ribelle ” sono veramente poco apprezzati al primo incontro (ma anche a quelli successivi).

Inutile tentare di “nasconderti” ed evitare di intrattenerti con i tuoi suoceri . Fai uno sforzo (anche se proprio non ti va) e comunica con tutti gli altri!

Cerca di fare domande , rispondi a quelle che ti fanno e, insomma, comportati come se non stessi andando al patibolo (anche se potresti sentirti proprio così; ma questo è un tutto un altro discorso).

vietato stare sulle proprie : un altro grande "scoglio" da superare al primo incontro con i suoceri è quello del proprio atteggiamento .

Timidezza oppure addirittura un modo di fare " da ribelle " sono veramente poco apprezzati al primo incontro (ma anche a quelli successivi).

Inutile tentare di "nasconderti" ed evitare di intrattenerti con i tuoi suoceri . Fai uno sforzo (anche se proprio non ti va) e comunica con tutti gli altri!

Cerca di fare domande , rispondi a quelle che ti fanno e, insomma, comportati come se non stessi andando al patibolo (anche se potresti sentirti proprio così; ma questo è un tutto un altro discorso).

evita argomenti "scottanti": anche questa è una mossa da evitare al primo incontro con i suoceri. Non parlare (o non discutere) riguardo argomenti sui quali magari non siete d'accordo o che possono rendere il vostro incontro decisamente difficile.

Politica, religione, diritti di riproduzione: insomma, meglio lasciar perdere qualsiasi argomento di discussione “complicato”. Se sai che i tuoi suoceri hanno delle idee molto precise su alcuni argomenti sui quali magari anche tu hai delle idee precise (che non coincidono) forse è meglio lasciar perdere.

Insomma, fai attenzione a quello che dici e come lo dici e per il tuo primo incontro con i tuoi suoceri!

Non si tratta, ovviamente, di non affrontare mai argomenti importanti, non scherziamo: soprattutto se avete visioni differenti potrebbe essere utile ed anche bello confrontarvi!

Quello che ti chiediamo è solo di evitarli la primissima volta: stringi i denti e tieni duro!

Bene, se sei chiusa nel bagno dei tuoi suoceri leggendo questo articolo, completamente disperata, non preoccuparti.

Siamo con te! (Anche se non fisicamente).

Ricordati che per la prima volta basta solo essere non essere troppo… tutto!

Ce la puoi fare: dalla seconda visita in poi, però, dovrai cavartela da sola!