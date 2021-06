La fame nervosa è un disturbo che molte persone lamentano, poche però lo soffrono veramente e in questi casi una dieta bilanciata può aiutare.

Fame nervosa, ma esiste davvero? Spesso la usiamo un po’ come scusa, come per dire “sono nervosa e mangio” ma in realtà si tratta di una definizione decisamente estate rispetto alla reale problematica.

Che cosa è allora veramente la fame nervosa, chi ne soffre e, soprattutto, come affrontarla al meglio per evitare che ci causi problemi inarrivabili? Proviamo a fare chiarezza con la nostra nutrizionista di fiducia, la Dottoressa Irene Tirozzi, che ci illustrerà il significato tecnico di fame nervosa, regalandoci al contempo alcuni preziosi consigli su come affrontare al meglio il problema grazie al supporto di un’alimentazione ben ponderata.

Fame nervosa, che cosa è e come combatterla

Che cosa è la fame nervosa? Si tratta di un meccanismo che può scaturire per noia, se ad esempio non abbiamo nulla da fare, per ansia, tristezza, scarsa autostima o persino per solitudine.

La fame nervosa è un meccanismo che porta a sostituire l’affetto, la sicurezza o la gioia che non si prova in un dato momento, con il cibo.

Se ci pensiamo è un meccanismo che si instaura sin dai primissimi momenti della vita di un individuo: il bambino che piange disperato viene tranquillizzato attraverso al poppata, sebbene in quel momento il suo pianto non abbia nulla a che fare con lo stimolo della fame. Il cibo è un conforto e lo rimane poi per il resto della vita.

LEGGI ANCHE –> Fame nervosa, tutti gli errori da evitare

Certo, per tutti noi il cibo può esser una piccola coccola ma a volte questo si evolve in un meccanismo particolarmente nocivo. Come realizzare che si sta entrando in questo circolo vizioso e, soprattutto, come uscirne e porre rimedio alla situazione?

Abbiamo interrogato in merito la Dottoressa Irene Tirozzi, biologa nutrizionista che ci ha spiegato meglio il problema della fame nervosa, regalandoci al contempo alcuni preziosi suggerimenti per affrontarla al meglio. Ecco tutti i dettagli.

La dottoressa Irene Tirozzi la trovi qui:

Facebook: https://www.facebook.com/irenetirozzi…

Instagram: https://www.instagram.com/irenetirozz…

Email: [email protected]

Cellulare: +39 351 904 7829