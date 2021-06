Non togliere i calzini quando fai l’amore! L’effetto è stato scoperto per caso

Hi sempre pensato che i calzini uccidessero la libido sessuale? Ti sbagli, esiste un motivo scientifico per cui non dovresti più toglierli durante l’intimità.

Immaginate la frenesia poco prima di un rapporto sessuale: baci passionali, carezze e vestiti che volano ovunque, ad un certo punto i vostri corpi sono totalmente nudi, restano solo i calzini ai piedi. Molti di voi si affretterebbero a toglierli perché sono davvero pochi attraenti ma state commettendo un grave errore. E’ stato scoperto per caso l’impatto incredibile dei calzini sulla sessualità.

Perché non dovresti togliere i calzini mentre fai l’amore?

Ecco una scoperta scientifica senza precedenti, una scoperta sensazionale e pensare che è avvenuta per una casualità. Se hai sempre tolto i calzini durante l’intimità non sai cosa ti sei perso. I tuoi calzini non uccidono il desiderio, anzi, al contrario lo amplificano di ben 10 volte. Inoltre avrebbero il potere di facilitarti il raggiungimento dell’ orgasmo. E’ come se con i calzini ai piedi la via verso il piacere estremo fosse più evidente.

L’effetto dei calzini sull’orgasmo è stato scoperto per caso da alcuni ricercatori olandesi. Questi ricercatori stavano indagando sugli effetti dei calzini durante il sonno e nel corso dello studio hanno appreso questa incredibile verità: le donne e gli uomini che indossavano calzini prima di andare a letto e che facevano l’amore con i calzini indosso raggiungevano l’orgasmo con maggiore facilità.

Un altro studio è stato condotto sullo stesso argomento nel 2011 e anche questo studio sembra concordare con la scoperta sensazionale dello studio precedente. Le coppie che indossavano i loro calzini durante il rapporto intimo hanno raggiunto l’orgasmo dal 50 all’80 % più facilmente.

Per monitorare gli effetti dei calzini sull’orgasmo, alcune coppie che si sono prestate allo studio, sono state collegate ad una specie di scanner con l’obiettivo di visualizzare le aree stimolate del cervello durante l’atto sessuale e l’influenza psicologica dell’orgasmo.

La temperatura della stanza era bassa, alcune coppie si sono lamentate perchè iniziavano a sentire freddo. A quel punto i ricercatori hanno dato loro dei calzini e con un paio di calzini indosso la situazione è notevolmente migliorata. Il freddo è passato, la passione si è riaccesa e il piacere è esploso. Lo studio ha concluso che: indossare calzini avrebbe aumentato la loro capacità di raggiungere l’orgasmo dal 50 all’80%!

Scommettiamo che ci penserai due volte prima di togliere i calzini la prossima volta. Anche dormire con i calzini potrebbe non essere una cattiva idea: Ecco perché devi mettere i calzini prima di andare a letto.

Il motivo per il quale indossare i calzini apporta questo cambiamento è semplice ed intuitivo: i ricercatori hanno affermato che tenere i piedi caldi ci permette di godere di uno status di maggiore confort e questo confort ha effetti positivi sulla relazione sessuale.