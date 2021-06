Belen pubblica una foto con Antonino Spinalbese: spuntano i commenti che spiazzano tutti

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese prima della nascita di Luna Marie appaiono al settimo cielo, ma un dettaglio spiazza tutti.

Belen Rodriguez, non è di certo un mistero, ha trovato la felicità al fianco del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. Il suo nuovo amore, nonostante la renda felice e sia approvato da tutti i membri della famiglia Rodriguez, non ha purtroppo riscosso lo stesso successo con i fedeli sostenitori di lei, che continuano a fare inutili paragoni con Stefano De Martino, nonostante entrambi abbiano ormai voltato pagina ed iniziato un nuovo capitolo della loro vita.

La coppia, tra l’altro, aspetta anche l’arrivo di una bambina, Luna Marie, che a breve sconvolgerà le loto vite e renderà il piccolo Santiago un fratello maggiore. Belen e Antonino, per l’occasione, ma anche per piacere, sono soliti scattarsi numerose foto insieme ed una di queste, l’ultima che hanno pubblicato su Instagram, ha riscosso una strana reazione da parte degli utenti della rete. Reazione che probabilmente ha stupito anche i diretti interessati.

La nuova foto della Rodriguez con il suo giovane compagno ha fatto ricredere gli utenti della rete? Sembrerebbe proprio di sì, ecco perché.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez fanno ricredere tutti: il gesto conquista

Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto che la ritrae al fianco del suo compagno Antonino Spinalbese e stranamente i commenti collezionati dai due non fanno alcuna traccia di critiche o frecciatine sulla vita sentimentale di lei, anzi. Gli utenti della rete si sono complimentati con la coppia, ammettendo per la prima volta quanto stiano bene insieme e come si noti lontano un miglio che a legarli è un sincero sentimento di amore. Tant’è che nelle scorse ore lei gli ha perfino fatto una dolce dedica nelle sue stories

“Amore mio. Cosa più bella non c’è” ha scritto la Rodriguez, che di recente ha confidato che manca poco alla nascita di Luna Marie. I commenti, come anticipato, sono stati tutti positivi e si sono complimentati con la coppia, ammettendo come mai prima d’ora come siano felici insieme ed effettivamente lei appare serena come non lo era da un po’ di tempo.

“Siete bellissimi insieme, complimenti!” le ha scritto un utente della rete. “Ma quanto state bene insieme? Si vede che siete innamorati voi due!” ha scritto un altro fan e siamo sicuri che la bella modella argentina abbia apprezzato e non poco che il pubblico abbia cambiato idea sul suo compagno, che fino a qualche giorno fa purtroppo non aveva riscontrato un parere positivo tra i fan di lei.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono più felici e innamorati che mai e pronti a fare la conoscenza della loro piccola Luna Marie. Infatti, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, manca davvero poco alla nascita della piccola di casa e nonostante la conduttrice di Tu sì que vales non abbia comunicato la data del parto, si presume avverrà tra qualche settimana.