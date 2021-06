Un’acconciatura semplice per i capelli lunghi dev’essere pratica da realizzare e semplice da portare: ecco come realizzarla ed essere sempre perfette come la Milly nazionale!

Milly Carlucci è famosa per il suo stile elegante e molto raffinato, ma anche grintoso e con qualche tocco di eccentricità. Dopo essere diventata famosa per i suoi occhiali “da gatta” e per i suoi cappelli di ogni forma, che porta sempre al di fuori degli studi televisivi, Milly ha cominciato a dettare moda anche per quanto riguarda le acconciature casual da realizzare tutti i giorni per ottenere un look pratico, romantico e ordinato a qualsiasi età. Come fa? Con buon gusto e intelligenza!

La semplice acconciatura per i capelli lunghi che Milly sfoggia in ogni occasione

Milly Carlucci, così come la sorella Gabriella, hanno sempre portato lunghe chiome bionde e fluenti. In genere le due, e Milly in particolar modo, hanno sempre preferito portare i capelli sciolti o semi raccolti, soprattutto durante le trasmissioni televisive.

Chi non ricorda l’acconciatura da vera diva con cui Milly è entrata nell’immaginario collettivo? Era il pieno degli anni Novanta e la Carlucci conduceva uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana: Scommettiamo Che, al fianco del compianto Fabrizio Frizzi.

Con il tempo però Milly ha cominciato a portare sempre più spesso acconciature raccolte o semi raccolte, come quelle che sfoggia di solito a Ballando Con Le Stelle o quando è alla guida de Il Cantante Mascherato.

Naturalmente però la bella conduttrice non ha sempre un hair stylist a portata di mano, quindi ha imparato con il tempo a realizzare delle acconciature molto semplici per i suoi capelli lunghi e sempre pieni di boccoli.

Il must assoluto di Milly è la coda bassa laterale, che si realizza raccogliendo i capelli appena sotto un orecchio, in modo che l’intera chioma ricada su una spalla facendo bella mostra di sé.

Questo tipo di acconciatura è perfetta per chi porta la fila laterale proprio come Milly ed è molto meno scontata e più romantica di una semplice coda di cavallo.

L’alternativa più interessante, però, è quella che Milly realizza con una serie di elastici tutti uguali che fermano la coda laterale a diverse altezze.

Quest’acconciatura si chiama bubble ponytail e sta letteralmente spopolando tra giovani e giovanissime, che hanno imparato a farla anche grazie ai moltissimi video che stanno comparendo su Tik Tok.

In genere però quest’acconciatura viene “gonfiata” fino all’estremo, cotonando i capelli per ottenere “bubble” cioè bolle di grosso volume. Si tratta di una versione un po’estrema probabilmente adatta soltanto alle giovanissime e che richiede anche un po’ di tempo per la realizzazione.

Milly ha optato per una versione molto più semplice, perfetta anche per le “ragazze” che hanno superato i cinquanta, come lei.

Non rimane che procurarsi una serie di elastici in tinta con il colore dei capelli e realizzare la prima bubble ponytail di una lunghissima serie: sarà certamente la coda più gettonata dell’estate!