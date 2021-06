La vacanza ideale è quella in grado di ricaricare spirito e mente di una persona dalle energie piuttosto basse, ma di certo non è la stessa per tutti: scegli la tua e ti diremo chi sei!

Molti pensano che la vacanza ideale sia quella durante la quale non si fa assolutamente nulla se non crogiolarsi al sole, mangiare e dormire. Anche se quest’opinione è molto diffusa, non significa affatto che quella super pigra sia l’unica vacanza possibile. Al contrario, tantissime persone si annoierebbero a morte.

Ci sono invece altre persone per le quali la vacanza ideale è molto stancante, quasi più stancante della routine quotidiana da cui si tenta di fuggire: trekking in montagna, passeggiate nelle città d’arte e chi più ne ha più ne metta!

Perché scegliamo una tipo di vacanza piuttosto che un altro?

Cosa dice di te la tua vacanza ideale?

Per eseguire il test della personalità della vacanza ideale bisognerà scegliere senza pensarci troppo l’immagine che si preferisce. Sarà importantissimo non riflettere troppo a lungo per lasciare che sia l’inconscio a scegliere per noi e a rivelare le parti più nascoste della nostra personalità.

1. Vacanza ideale al mare

Se hai scelto l’immagine n.1, cioè la vacanza in spiaggia, hai compiuto la stessa scelta di milioni di altri italiani. Il sole è un ottimo rimedio contro lo stress, migliora l’umore, rafforza le ossa e ci rende più belli: non è affatto strano quindi che la sensazione di benessere diffuso che provi dopo una lunga giornata di mare sia una delle sensazioni che ami di più.

Se hai scelto questa come tua vacanza ideale, è segno che sei davvero molto stressata e hai bisogno di staccare completamente dalla routine quotidiana per dedicarti soltanto ad attività piacevoli e rilassanti che ti permettano di ricaricare le batterie il più velocemente possibile.

Sei una persona allegra e socievole, dato che sei molto estroversa il tuo livello di energia sale moltissimo quando hai la possibilità di stare in mezzo alle altre persone per passare il tempo in allegria e serenità.

Un piccolo difetto? Forse sei un po’ pigra e molto concentrata su te stessa!

2. Vacanze in collina

Le colline del centro Italia ma anche della Francia sono una meta molto ambita da chi ama la tranquillità e i ritmi lenti della vita di una volta. Questi luoghi sono anche custodi di tradizioni enogastronomiche importantissime: quale miglior momento delle vacanze estive per dedicarsi ai piaceri della tavola e dello spirito?

Se hai scelto questa come vacanza ideale, il tuo bisogno di tranquillità e di ritrovare i piccoli piaceri della vita è diventato sempre più grande in questi ultimi, difficilissimi mesi.

Sei una persona molto accogliente e dai valori molto solidi. Ti piace stare in mezzo alle altre persone ma pensi che sia più importante circondarsi di affetti veri e delle persone della propria famiglia, con cui condividi un rapporto strettissimo.

I tuoi difetti? Forse di tanto in tanto tendi troppo all’isolamento e il futuro un po’ ti spaventa, quindi preferisci rifugiarti nelle rassicuranti atmosfere del passato.

3. Vacanze in montagna

La montagna è, per eccellenza, la meta di chi desidera più di ogni altra cosa isolarsi dal mondo circostante per tornare a vivere in comunione con la natura e con se stesso. Forse non sarà la vacanza più comoda in assoluto, ma il trekking, il campeggio e il bagno nelle acque gelide di un lago montano sono di certo una delle esperienze più rigeneranti per coloro che le compiono.

Chi sceglie questa come vacanza ideale probabilmente ha sofferto moltissimo l’isolamento imposto dal lockdown ma non perché sentisse la mancanza dei luoghi affollati o dei ristoranti aperti. Al contrario, probabilmente ha tollerato molto male il non poter uscire e l’essere costretti a rimanere per mesi tra le quattro pareti di casa.

Chi sogna la montagna come propria vacanza ideale è una persona che tiene in grande considerazione la propria interiorità, probabilmente è riflessiva e meditativa e non si interessa particolarmente a cose futili come borse, vestiti e make up.

Se hai scelto l’immagine n.3 probabilmente i tuoi principali difetti sono la tendenza a isolarti rispetto alle altre persone e a rimuginare troppo sui tuoi pensieri prima di metterli in pratica.

4. Vacanze nelle città d’arte

Le vacanze nelle città d’arte del mondo sono probabilmente tra le vacanze più stancanti in assoluto, dal momento che prevedono spesso programmi serratissimi e interminabili scarpinate per riuscire a vedere tutte le attrazioni e i punti di interesse di una città straniera nel poco tempo che di solito si ha a disposizione.

Spesso, al ritorno da una vacanza culturale si avrebbe bisogno di una seconda vacanza per riprendersi dalla fatica! Questo però non scoraggia affatto le persone che decidono di imbarcarsi in queste avventure culturali e che si sentono dei piccoli Indiana Jones alla scoperta di antichi misteri e civiltà.

Se hai scelto questa come tua vacanza ideale sei probabilmente una persona estremamente curiosa e mentalmente attiva: non ti piace sprecare tempo e tendi ad annoiarti facilmente, quindi hai bisogno sempre di nuove esperienze da fare e nuovi luoghi da scoprire.

Il tuo peggior difetto? Sei sempre di corsa e a volte non ti soffermi abbastanza a godere delle cose semplici che ti offre il presente, perché la tua mente è sempre, instancabilmente proiettata verso il futuro.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.