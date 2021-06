Oggi abbiamo scelto un test psicologico che ti aiuterà ad affrontare le tue più grandi paure. Devi solo dirmi cosa vedi nell’immagine.

Oggi abbiamo scelto per te un test psicologico virale. Debuttato su Facebook è stato condiviso più volte e ritenuto davvero sorprendente dagli utenti che hanno deciso di farlo. Sei pronto a fare il test? Devi solo dire cos vedi in questa immagine.

Test: Dimmi cosa vedi e ti dirò cosa temi. Noti una lumaca o un teschio?

Osserva attentamente questa immagine e affronta le più grandi paure. Per affrontarle devi capire esattamente quali sono e questo test ti aiuterà a farlo.

Cosa noti in questa immagine? Un teschio, una lumaca o qualcos’altro? La tua risposta rivela alcuni tratti della tua personalità per cui sii sincero nel rispondere.

Test come questo sono un grande trampolino di lancio verso l’inizio di una analisi introspettiva su noi stessi. Anche se hanno lo scopo di intrattenerci e non forniscono una diagnosi medica, questo test avrà il potere di sorprenderti facendo emergere le tue paure.

Photo: Pinterest

Risultato del test

Se hai visto un teschio

Se di questa immagine ti ha colpito il teschio ed è la cosa che noti maggiormente nell’insieme significa che sei una persona pacata ed estremamente serafica. Sei empatica comprensiva, generosa e buona, aiuti sempre gli altri, soprattutto la tua famiglia e la tua paura più grande è assistere al dolore di chi ami senza poter fare niente. Non sempre vieni ricambiata e questo ti delude, ti spetti che anche agli altri venga naturalmente in mente di essere presente e aiutarti nel bisogno ma non è così. Dovresti pensare di più a te stessa.

Se hai visto una lumaca

Sei ti ha colpito la lumaca significa che sei una persona particolarmente indipendente. La tua paura più grande è che qualcuno mini la tua libertà individuale. Non sopporti che ti venga detto cosa fare, odi obblighi e imposizioni di ogni tipo. Sei una persona ancorata al presente. Sai che siamo tutti di passaggio e che la vita potrebbe svanire in fretta per questo cerchi di vivere intensamente ogni momento. Sempre pronta ad accettare nuove sfide e a fare nuove avventure. Non devi sempre dimostrare le tue abilità. Dovresti rilassarti ogni tanto.

Se hai visto altro

Molte persone vedono una mappa. Se anche tu hai visto altro significa che sei una persona estremamente curiosa. Ti contraddistingue un innato ottimismo e le tue doti di problem solving. Ad ogni problema corrisponde una soluzione. Sei una persona aperta ed intelligente e cerchi sempre di far emergere il lato creativo in tutto quello che fai. La tua paura più grande è scoprire di essere circondato da persone ipocrite, questo ti infastidisce oltre modo.