Le doti nascoste di Pierpaolo Pretelli | Belen pronta al parto | Veronica Peparini spiazza tutti

Pierpaolo Pretelli ha doti nascoste? Ce lo dice Giulia Salemi, mentre Belen Rodriguez comunica che manca sempre meno alla nascita di Luna.

Pierpaolo Pretelli è il protagonista indiscusso del nuovo numero del TG Pettegola, l’unico telegiornale che ti tiene sempre aggiornata sui migliori gossip del momento. Ma che cos’è successo all’ex velino moro di Striscia la Notizia?

La sua compagna Giulia Salemi ha fatto una confessione inaspettata sul suo conto, rivelando che nessuno riesce a farlo come lui. Curiosa di sapere a che cosa faceva riferimento la bella modella di origini persiane? Beh, per saperlo non ti resta che guardare il nostro TG, ma attenzione perché i gossip del giorno non sono di certo finiti qui.

Pierpaolo Pretelli sorpreso da Giulia Salemi e Belen Rodriguez si prepara al parto

La confessione inaspettata di Giulia Salemi sul suo compagno, passiamo ad un’altra recente confidenza. Questa volta a parlare è Belen Rodriguez che sul suo profilo Instagram rivela al grande pubblico che manca sempre meno alla nascita di Luna Maria, la sua secondogenita che aspetta dal nuovo compagno Antonino Spinalbese. Curiosi di conoscere la piccola Rodriguez?

Da una nascita passione ad una storia ben collaudata. Parliamo di quella nata tra Veronica Peparini e Andreas Muller. Quest’ultimo ha da poco compiuto gli anni e lei lo ha sorpreso con una dolce dedica, rivelando per la prima volta tutte le paure che ha provato dentro di sé all’inizio di questa relazione, convinta che le diverse esperienze di vita e gli anni che li separano potessero diventare un problema, ma così non è stato. C’è poi Emma Marrone che non ha potuto fare a meno di condividere la forte emozione che sta provando in questi istanti a causa del suo ritorno sulle scene.

Infine, ma non per importanza, due protagonisti di Uomini e Donne sono stati beccati insieme. I due, dopo la deludente esperienza al Trono Over, ci stanno riprovando?