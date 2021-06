Maschere di bellezza per il viso: le imperdibili da provare durante l’estate!

La maschera di bellezza è un trattamento fondamentale della skincare e anche un momento di piacevole relax. Scopriamo 5 maschere viso fai da te perfette per l’estate!

L’estate è alle porte e la pelle necessiterà di trattamenti super idratanti e mirati, soprattutto dopo le esposizioni al sole e alla salsedine. Applicare ogni giorno una crema idratante e nutriente e magari lenitiva può non bastare nel ripristino del benessere della pelle di viso e collo per questo, la maschera di bellezza anche durante la bella stagione sarà un trattamento che non andrà eliminato ma potrà trasformarsi, soprattutto nella formulazione che potrà diventare fresca e avvolgente.

Scopriamo le maschere di bellezza fai da te da utilizzare durante l’estate. Cinque trattamenti unici, semplici da preparare, economici, profumati e soprattutto eccezionali per i risultati che doneranno all’epidermide.

Come e quando applicare una maschera di bellezza per il viso e quali sono le 5 imperdibili per l’estate!

Concedersi una maschera di bellezza è senza dubbio un trattamento piacevole ed efficace, un ‘booster’ di principi attivi che viene assorbito dall’epidermide di viso e collo e del quale beneficia immediatamente.

Esistono in commercio diversi prodotti ma scoprirete che preparare una maschera di bellezza con ingredienti naturali non sarà un trattamento meno efficace, al contrario, il viso gioverà di tutte le sostanze nutritive, delle vitamine e degli oli essenziali contenuti in alcuni frutti o ingredienti.

La maschera andrebbe applicata sul viso perfettamente pulito almeno una volta a settimana, ma durante l’estate, quando si ha bisogno di un tocco di freschezza, si potrà utilizzare questo trattamento anche più volte a settimana, soprattutto dopo una giornata passata tra caldo e inquinamento.

La maschera di bellezza dopo essere stata applicata dovrà rimanere in posa almeno 20 minuti per poi essere risciacquata con acqua tiepida. I risultati saranno immediatamente evidenti e la pelle apparirà subito morbida, rimpolpata, liscia e luminosa.

Le 5 maschere di bellezza viso da provare durante l’estate

Ecco a voi 5 ricette di bellezza fai da te per preparare delle ottime maschere viso con ingredienti casalinghi.

Maschera alla banana

Tre ricettine di bellezza per la pelle del viso e anche del corpo per nutrire e mantenere giovane ed idratata l’epidermide.

Maschera allo yogurt e zucchero a velo

Una maschera di bellezza naturale e piacevolissima anche per il suo dolce aroma. Perfetta per idratare la pelle e renderla luminosa.

Maschera viso all’aloe vera

Una maschera di bellezza perfetta da applicare al ritorno da una giornata vissuta in spiaggia. Ottime le proprietà idratanti ma altrettante quelle lenitive e liftanti.

Maschera viso all’avocado

L’avocado, un frutto non frutto, dalle molteplici proprietà sia per il corpo ma anche per il viso. Una maschera nutriente, idratante e anche illuminante da provare assolutamente.

Maschera viso all’albicocca, carota e pomodoro

Una maschera di bellezza super purificante, idratante, colorata e fresca da concedersi durante le calde giornate d’estate.