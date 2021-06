Emiliano Brembilla, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Emiliano Brembilla è un celebre nuotatore italiano famoso anche per la collaborazione con Raoul Bova ne “L’ultima gara”.

Emiliano Brembilla è un nuotatore italiano protagonista del film “L’ultima gara”. Celebre anche per la collaborazione con Raoul Bova nella fortunata serie “Come un delfino”. Per Brembilla parla il palmares: ha vinto 54 titoli italiani e 15 europei. 2 Argenti e 2 Bronzi ai Mondiali di Nuoto, mentre alle Olimpiadi (Atene 2004) ha ottenuto il Bronzo nella staffetta 4×200 stile libero.

Emiliano Brembilla, nuoto e famiglia: i segreti del campione

La parabola della sua vita è particolarmente intensa, è riuscito a districarsi fra sport e vita privata con caparbietà fin quando ha deciso di dire basta. Lo sport è una parte importante della sua vita, ma non l’unica: è un padre attento, Viola e Margherita – le due figlie avute dalla moglie Giovanna – possono confermare. È premuroso, attento e presente.

Lo dimostrano anche le dediche sui social, in occasione del compleanno di sua moglie il campione ha scritto: “Sono le persone speciali a rendere importante una festa. Non il contrario. E tu lo sei, amore mio. Ti amo e ti amiamo”. Il riferimento, naturalmente, è alle figlie con cui ha un rapporto profondo. Una vasta carriera che, però, non ha intaccato la sua natura di uomo e atleta dalle mille sfaccettature e risorse. Siamo al cospetto di un vero campione: in vasca e nella vita.