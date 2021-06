Uomini e Donne, clamorosa svolta dopo l’addio e le liti in studio: li hanno beccati così

Uomini e Donne li aveva visti dirsi addio, ma dopo la fine del programma sembrerebbe che tra i due ci sia un ritorno di fiamma.

Uomini e Donne si è concluso qualche giorno fa, ma è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire da settembre con una stagione nuova di zecca. Nonostante la trasmissione di Maria De Filippi sia in pausa, i colpi di scena e i retroscena non sembrano affatto mancare sui suoi protagonisti. Nelle scorse ore, infatti, attraverso Amedeo Venza, è arrivata una segnalazione su due protagonisti del Trono Over che durante il loro percorso agli studi Elios di Roma avevano deciso di dirsi addio. In quanto lei era molto presa da lui, mentre quest’ultimo non riusciva a ricambiare questo sentimento.

Di chi stiamo parlando? Di Luca Cenerelli e Elisabetta Simone! Luca, durante il corso del programma, aveva dichiarato di vederla soltanto come un’amica, non riuscendo a far scattare quella cosa in più, mentre Elisabetta era cotta di lui tanto da voler dare più di un’occasione al loro rapporto per poi optare che sarebbe stato meglio allontanarsi. Ma come sono cambiate le cose dopo Uomini e Donne?

Luca Cenerelli e Elisabetta Simone insieme dopo Uomini e Donne: la segnalazione

Luca ed Elisabetta, secondo quanto rivelato da Amedeo Venza sui suoi profili social, sarebbero stati avvistati di nuovo insieme. Segno che i due dopo l’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne abbiano deciso di dare una nuova chance al loro rapporto. Oppure, molto più semplicemente, hanno scelto di avere un confronto lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere che a volte diventano pesanti da sopportare per poter fare confidenze intime.

Luca ed Elisabetta dopo Uomini e Donne non hanno ancora commentato la segnalazione arrivata in rete sul loro conto, ma non è detto che non lo faranno in un secondo momento. I due riusciranno a chiarire ogni possibile incomprensione lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 o questo incontro nella vita reale ha confermato che purtroppo tra loro non può nascere nessuna relazione? Per scoprirlo, purtroppo o per fortuna, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti. Sicuramente, durante il corso dell’estate o con l’inizio della nuova stagione, avremo qualche conferma in più sui due.

“È stata un’esperienza entusiasmante” IN ESCLUSIVA su https://t.co/yLd0uw2iAe un saluto speciale dai protagonisti di #UominieDonne! 🤩☀️ https://t.co/zoMnyg06w7 — Witty TV (@WittyTV) May 28, 2021

Il pubblico della rete, però, non ha potuto nascondere una certa delusione. In quanto è convinto che Elisabetta si stia soltanto illudendo di un sentimento, da parte di Luca, che purtroppo non c’è. Sarà realmente così o tra i due qualcosa è davvero cambiato?