Ehi, tutti siamo dei geni: dobbiamo solo capire in che cosa! Il test “sei un genio” svelerà che cosa sai fare meglio di tutti.

Certo, le aspettative della società nei nostri confronti sono particolarmente alte, soprattutto quando si tratta di capire che cosa faremo nella vita e come.

Quante volte, infatti, ti sei sentito dire a scuola che eri bravo ma non ti applicavi abbastanza? (Grr).

Quante altre volte, invece, ti è capitato di sentirti dire che una branca particolare non fosse il tuo forte o che eri veramente bravo a fare qualcosa che altri considerano impossibile?

Ma insomma, come possiamo capirci qualcosa? Non preoccuparti: il nostro test ti aiuterà.

Test “Sei un genio?”: scopriamolo subito con questa illusione ottica

Sì, hai ragione, lo sappiamo: questa non è l’immagine più semplice da guardare mai realizzata ma dovrai farlo solo per pochi istanti.

Il motivo? Abbiamo un assoluto bisogno che tu ti concentri sul punto centrale dell’immagine e ci dica quale “colore” vedi.

No, non preoccuparti: non siamo impazziti ed (oltretutto) funziona! Certo, non salterà fuori un’immagine di un altro colore ma possiamo assicurarti che vedrai un alone di un certo colore.

Forse non ci crederai ma quel colore ci dirà anche che tipo di genio sei: facile, vero?

Secondo lo studioso Robert James Hamilton e la sua ricerca del 2014, esistono quattro tipi diversi di “genio”. Si tratta di tratti della tua personalità e del tuo modo di fare che ti indirizzano su un certa tipologia di genialità.

Magari non pensi di essere geniale in nessuna maniera o magari non credi di poter migliorare così tanto in un ambito della tua vita, questo non lo sappiamo.

Quello che sappiamo è che questo test individuerà immediatamente il tuo “genio” e ti dirà anche quante persone sono “come te”.

Sei pronto a scoprirlo?

I colori che potresti aver visto con il test della genialità e che cosa vogliono dire

Allora, hai guardato il centro dell’immagine? Benissimo, adesso devi solo dirci quale colore hai visto.

Rosso, verde, giallo o blu?

Ecco il responso:

Rosso : sei una di quelle persone che vede un alone rosso? Complimenti, allora, il tuo genio è decisamente appartenente al mondo della logica !

A quanto pare solo il 35% delle persone vede un alone rosso : dovreste avere un’intelligenza di certo superiore alla media !

Chi vede un alone rosso è una persona che sa sempre come trovare una soluzione ai problemi e che non lascia che le emozioni mandino in crisi il cervello.

Sei una persona intuitiva e capace di applicare la ragione in qualsiasi ambito: non smettere di esercitare le tue capacità logiche !

Sei un vero e proprio genio del talento: sei capace di assimilare qualsiasi tecnica in pochissimo tempo (e, infatti, non c’è lavoro che tu non riesca a fare!).

Giallo : hai visto il giallo? Bene, sappi che solo due persone su dieci vedono il giallo: insomma, sei veramente un genio dal talento raro!

Quello che ti colpisce di più sono i piccoli dettagli che noti sempre e di cui tieni traccia per giorni o anche mesi.

Sei sicuro di non voler provare a giocare a scacchi ? Potresti raggiungere grandi risultati in pochissimo tempo!

La tua capacità di analisi è praticamente leggendaria: impossibile tenerti nascosto qualcosa, anche perché sei capace di immaginare scenari probabilissimi (e decisamente intricati). Insomma, sei al limite della veggenza : dobbiamo preoccuparci?

Il motivo? Siete persone in grado di prendere sempre la decisione giusta (e quindi, forse, vi fate vedere decisamente poco in giro. Bravi).

Il vostro intelletto e il vostro studio della natura umana vi rendono persone estremamente intelligenti, capaci di capire sempre le sfumature dei caratteri e delle emozioni degli altri.

Non è che per caso lavorate a contatto con il pubblico? Dovreste forse iniziare a farvi pagare per tutte le sedute “non autorizzate” di psicologia che fate agli altri!

Allora, che colore sei? Adesso che hai scoperto che tipo di genio sei, è ora di far fare questo test anche ai tuoi familiari!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.