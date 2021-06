Test: cosa temi di più in questo momento? Dimmi cosa vedi e te lo dirò

Questo test psicologico ti farà riflettere sulle tue paure più profonde. Scopri cosa temi e migliora il tuo modo di essere.

Questo test psicologico è molto diffuso sul web, lo abbiamo scelto perché è un test psicologico che sebbene non fornisca una diagnosi clinica e abbia principalmente l’obbiettivo di intrattenere, offre lo spunto ideale per analizzare noi stessi e venire a capo di alcune paure che debilitano la nostra esistenza e ci impediscono di godere appieno della nostra vita. Sei pronto a farti illuminare dal nostro test di oggi?

Test: vedi una chitarra, un uovo o un pollo? Esplora le tue paure

Ti piacerebbe guardare in faccia alla tua paura più grande e chiederle di sparire per sempre dalla tua esistenza? Se vuoi allontanare la paura devi prima metterla a nudo. A volte non comprendiamo esattamente la natura delle nostre paure e questo ci impedisce di affrontarle. Alcune paure si nascondono dietro altri timori. Questo test ti aiuterà a fare chiarezza.

Devi solo dirci cosa vedi in questa immagine, quale è stata la tua prima impressione? Hai notato una chitarra? un uovo e una forchetta? o il pollo? La tua risposta rivela la natura della tua più grande paura.

LEGGI ANCHE —> Test Amicizia | Scegli una delle tazze e scopri che amica sei e di che amiche hai bisogno

Risultato del test

Di seguito ti indichiamo cosa rivela la tua percezione dell’immagine. Se hai notato principalmente:

Una chitarra

Se hai notato una chitarra significa che hai una personalità esuberante e originale. Tu ami l’azione, le novità, le avventure e detesti la routine. Cerchi sempre cose nuove, emozioni nuove e situazioni nuove. Ti piace accettare sfide e metterti alla prova. La routine e le zone di confort rappresentano la tua più grande paura. Solo il pensiero di una vita o una relazione piatta ti inorridisce. Per te la vita è una e è troppo breve per sprecarla. Quindi si a feste, divertimento, amici, e ovviamente alla famiglia che coccoli e proteggi sopra ogni cosa perché senza di lei sai che saresti persa.

Un uovo e una forchetta

Se hai notato l’uovo e la forchetta è perché sei una persona estremamente pacata e tranquilla. La cosa che detesti di più di tutte è che ti venga detto cosa fare e che qualcuno abusi del tuo essere buona e tranquilla. Non ti piace discutere e cerchi di evitare questo tipo di confronto ad ogni costo. Inoltre cerchi di essere sempre gentile e cordiale e non essere ricambiata con la stessa cordialità ti destabilizza. La tua paura più grande è la solitudine, solo l’idea di restare da sola ti terrorizza per questo cerchi sempre qualcuno che ti faccia compagnia.

Un pollo

Hai notato principalmente il pollo in questa immagine? Questo significa che il tuo senso di osservazione è molto sviluppato. Sei la classica persona legata ai ricordi. Sei una persona testarda e perseverante. Se decidi di volere qualcosa nulla può distoglierti. Ciò che ti fa davvero paura è essere screditata come persona, odi non avere ragione e fai molta fatica a fidarti delle persone che non conosci. Non ti apri a tutti, solo alle persone che reputi speciali e per questo motivo gli altri non sanno chi sei veramente.

Ti è piaciuto questo test? Ha soddisfatto le tue aspettative? Se vuoi scoprire chi sei veramente e come migliorare scopri tutti gli altri test psicologici che abbiamo selezionato per te sul nostro sito.