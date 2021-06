Tutti conoscono il simbolo della pace, quello reso famoso dagli hippies, ma in pochi sanno da dove deriva e quale sia il suo vero significato.

Lo abbiamo visto spessissimo. Ricamato sui vestiti, come ciondolo e, naturalmente, sulle bandiere.

Il simbolo della pace è famoso in tutto il mondo. Quel cerchio con le tre linee, reso celebre ai tempi dei figli dei fiori, non è mai più tramontato e tutte prima o poi lo abbiamo sfoggiato, disegnato o comunque ci siamo imbattute in esso.

Nonostante tutto ciò però siamo sicure di conoscere veramente a fondo questo simbolo? Il suo significato ci risulta veramente chiaro? Una nostra amica ci aiuta oggi a capirlo.

Simbolo della pace, origini e significato

Recentemente nelle sue stories Giulia Valentina ci ha illuminato circa le origini del celebre simbolo della pace.

All’interno di uno dei suoi fun fact l’influencer ha illustrato come il significato testuale di tale simbolo vada ricerca nell’alfabeto semaforico, alfabeto in cui le lettere sono formate con l’aiuto di bandiere mettendo le braccia ad angoli diversi.

LEGGI ANCHE –> Conosci il significato dei colori dei vestiti? Dimmi come ti vesti e ti dirò quale messaggio nascondono

A ideare il simbolo partendo da tale alfabeto fu Gerald Holtom, artista, pacifista e obiettore di coscienza durante la Seconda Guerra Mondiale, che nel 1958 lo ideò come simbolo per il disarmo nucleare.

Holtom scelse di non registrare il marchio che fu poi in effetti utilizzato nella Campagna per il Disarmo Nucleare e, in seguito, fu esteso al concetto stesso di pace.

Ma come si ricollega all’alfabeto semaforico? Il simbolo della pace racchiude in sé il gesto che riproduce la N e quello che riproduce la D, per l’appunto nuclear disarmament.

Giulia Valentina ha invitato i suoi follower a far propria questa storia, riproponendola a cene o eventi sociali anche senza specificare l’influencer come fonte. Ma come potevamo noi non render merito a una delle nostre star di Instagram preferite? Ecco dunque il curiosissimo fun fact di Giulia Valentina circa le origini del simbolo della pace. A noi ha conquistato e voi è piaciuta questa storia?