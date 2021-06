Hai sempre voluto le lentiggini? Impara come ricrearle con il makeup!

Le lentiggini sono nel desiderio di moltissime donne soprattutto durante l’estate. Scopriamo come ricrearle con il makeup in modo semplice, veloce e duraturo.

Le lentiggini, chi le ha le vorrebbe eliminare per sempre e chi non le ha, le vede come un ‘vezzo’ molto femminile da avere assolutamente anche se si dovesse ricorrere a qualche stratagemma di bellezza.

Se anche voi siete tra quelle che amano le lentiggini e pensano possano donare quel tocco di fascino in più, ecco come ricrearle con il makeup, uno strumento che vanta il potere di plasmare letteralmente il volto di una donna, come attraverso la tecnica del contouring e anche creare dei piccoli nei o delle efelidi sul volto, in particolare sulla parte centrale del viso.

Come ricreare le lentiggini con il makeup: il video tutorial che svela un metodo infallibile e davvero semplicissimo

Se avere le lentiggini è uno dei vostri desideri nascosti, è giunta l’ora di trasformare il sogno in realtà e chiedere aiuto al makeup che, con i suoi prodotti e la tecnica adatta riuscirà a regalarvi tante bellissime efelidi che si poseranno sul viso la dove batte di più il sole per un aspetto davvero naturale.

Dato per assunto che le lentiggini rappresentano una discromia cutanea propria delle pelli chiare e delicate, sarà carino ricrearle anche su altre tipologie di donne e di epidermide anche quelle più scure e dorate.

La tecnica che potrete imparare guardando il video tutorial è davvero portentosa e in pratica si tratterà di ‘stampare’ le lentiggini sul vostro viso dosandone la quantità e l’intensità. L’effetto che si otterrà sarà incredibilmente naturale e vi occorreranno soltanto un eyeliner, una spugnetta per makeup e un altro prodotto per fissare tutto.

La scelta del colore dell’eyeliner sarà fondamentale e per ottenere un effetto del tutto naturale dovrà essere di un marrone chiaro tendente ad una sfumatura calda proprio come quello delle lentiggini naturali.

Ecco il video tutorial della beauty blogger Alessia Levisaro, seguendo il quale potrete imparare a creare tutte le lentiggini che amate tanto!

