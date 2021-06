La relazione romantica perfetta esiste? Certo, ne esiste una differente per ogni persona. Scopri qual è la tua e che tipo di rapporto dovresti avere con il tuo partner per essere davvero felice.

I fiori sono messi molto spesso in relazione alle relazioni romantiche, alla seduzione e alla gentilezza in generale. Per questo motivo nel nostro immaginario i fiori sono simbolicamente legati all’espressione dei sentimenti e in particolare dei sentimenti d’amore, ecco perché li abbiamo scelti per creare questo test.

Vuoi scoprire qual è la relazione romantica perfetta per te? Scegli un fiore!

Il modo migliore per scegliere uno dei fiori dell’immagine è farlo seguendo l’istinto e senza preoccuparsi troppo di analizzare la figura.

Solo in questo modo la scelta sarà “guidata” dal tuo inconscio e parlerà davvero di quello che pensi, di quello che sogni e di ciò che cerchi nella tua vita.

1. La rosa

Se hai scelto il fiore n.1, cioè la Rosa, sei stata guidata nella scelta dai tuoi sogni da bambina, che sono rimasti molto vividi e forti dentro di te anche nel corso dell’età adulta.

La rosa rossa è considerata da sempre il fiore dell’amore, ma tu hai optato per una rosa di colore rosa, che non viene associata all’amore passionale quanto piuttosto all’amore puramente sentimentale e romantico.

La relazione sentimentale perfetta per te è quella che si basa su un profonda condivisione di idee e di progetti. Il tuo uomo ideale è gentile, devoto, romantico, tenero senza essere sdolcinato.

2 – Il fiore rosso

Il fiore n.2, con i suoi petali aguzzi e il suo colore acceso è il fiore che più di ogni altro, tra quelli che abbiamo scelto, si collega all’attrazione sessuale e alla passione più focosa.

La tua idea di relazione romantica perfetta si basa su una profonda connessione di spiriti e di corpi. Non concepisci l’idea che si possa trascorrere molto tempo accanto a una persona finendo con il venirsi reciprocamente a noia.

Hai bisogno di tenere vivo il rapporto in ogni modo, sei probabilmente un po’ gelosa e possessiva e ti piacerebbe che anche il tuo lui abbia un pizzico di queste caratteristiche.

Il tuo motto potrebbe essere “l’amore non è bello se non è litigarello” e probabilmente tutte le tue relazioni sono state caratterizzate da grande passione, da furiosi litigi e anche da focose riappacificazioni.

Un consiglio? Non cercare di farti piacere gli uomini troppo “quadrati” e prevedibili, perché non fanno assolutamente al caso tuo!

3. Il fiore bianco

Il fiore n.3, cioè il fiore bianco, rappresenta il desiderio di un amore puro e incontaminato, quasi idealizzato. Probabilmente sei molto giovane o ti senti ancora molto giovane dal punto di vista emotivo o sentimentale.

Hai bisogno di un partner che sappia attendere e che sappia conquistarsi la tua fiducia un passo alla volta, mettendoti completamente a tuo agio e riuscendo a capire quali sono i tuoi tempi e i modi giusti per assecondarli.

Il nostro consiglio è di non gettarti a capofitto in una relazione se non sei sicura delle intenzioni della persona con cui vuoi tentare di intessere un rapporto. La tua ingenuità potrebbe portarti a vedere nelle intenzioni dell’altra persona la stessa purezza e ingenuità che sono nelle tue, ma potresti sbagliarti di grosso e rimanere molto scottata.

4 – Il fiore viola

Il fiore n.4 è quello con i colori più accesi e vivaci. Se sei stata attratta da questo fiore significa che la tua relazione romantica ideale è basata sulla complicità, sull’allegria e sulla capacità di fare insieme tante nuove esperienze.

Per te l’amore è l’occasione per scoprire nuovi orizzonti e cambiare se stessi sulla base dell’aiuto, della presenza e dei consigli dell’altro. L’amore nella tua vita deve portare energia, allegria e felicità: non sei portata per le relazioni troppo “piatte” e la routine ti annoia a morte.

Il nostro consiglio è di cercare una persona con interessi di vita simili ai tuoi con la quale condividere tempo, passioni, nuove scoperte e molto altro.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.