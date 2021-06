Test: dimmi dove tieni il cuscino quando dormi e ti dirò chi sei

La posizione in cui tieni il cuscino durante il sonno rivela molti aspetti interessanti sulla tua personalità. Scopri chi sei veramente.

Sapevi che mentre dormi riveli molti aspetti di te? I tuoi gesti inconsci rivelano i tuoi segreti caratteriali. Anche il modo in cui tieni il cuscino è rivelatorio. Il subconscio mentre dormi non subisce il controllo della mente e quindi si manifesta in modo più esplicito.

Test: scopri cosa rivela il tuo cuscino sulla tua personalità

Ognuno di noi ha un rapporto diverso con il proprio cuscino, c’è chi lo abbraccia stretto, chi ne colleziona un paio sotto la testa per dormire sollevato, chi lo fa cadere per terra. Tu come tratti il tuo cuscino? Osserva le immagini del nostro test e scegli quella che ti rappresenta di più. Rivelaci la tua posizione nel sonno e scopri chi sei veramente.

Risultato del test:

Immagine 1

Se il tuo cuscino resta sotto la tua testa e tu sei una di quelle persone che dorme immobile, significa che hi una personalità artistica, per eccellenza, sei una persona stravagante e che ama esprimersi in modo da sorprendere gli altri. Non temi giudizi. Sei una persona avventuriera e ingegnosa. Ti frullano molte idee nella testa e provi a realizzarle quasi tutte. Le persone spesso ti giudicano troppo audace.

Immagine 2

Sei la classica persona che si stringe forte il cuscino perché ama quella sensazione di coccole e protezione tipica dell’abbraccio. Solitamente questa posizione del cuscino indica che si ha avuto un calo affettivo durante l’infanzia e in età adulta si sente ancora il bisogno di colmare quel vuoto e dare equilibrio alla propria vita dando al periodo infantile la giusta dose di spensieratezza. In altri casi il motivo per il quale si abbraccia il cuscino è dovuto ad un forte istinto materno e al desiderio di sentirsi una delle persone che danno sostegno e amore a tutta la famiglia.

Immagine 3

Se usi il cuscino per coprire la tua testa mentre dormi significa che qualcosa manca nella tua vita e che desideri colmare questa sensazione. Mentre dormi hai bisogno di rassicurazione e stare sotto al tuo cuscino ti fa sentire al sicuro. Questa sensazione è un anestetico temporaneo per il tuo senso di smarrimento. Il nostro consiglio è quello di cercare di fare chiarezza e dare a te stesso quello che cerca, solo così potrai iniziare a vivere serenamente.

Immagine 4

Se tutte le mattine o spesso riprovi il tuo cuscino sul pavimento significa che hai un problema ad accettare il potere e il controllo. Durante il sonno ti liberi inconsciamente e da ogni vincolo. Di solito sei una persona che cerca equilibrio e sente il bisogno di imporsi una sorta di autocontrollo continuo ma durante il sonno sfrutta l’occasione per liberarsi di tutte le restrizioni che sente imposte.

Immagine 5

Hai bisogno di dormire con la testa sollevata? Probabilmente sei anche una persona che fa fatica a prendere sonno e che la sera si fa prendere la mano con i tanti pensieri che affollano la mente. Se questo è il tuo caso hai bisogno di uno svago che ti consenta di canalizzare queste energie e dirottarle altrove. Ti servirà per vivere meglio e senza stress.

Immagine 6

Se hai scelto questa ultima immagine significa che sei una persona dotata di grande empatia. Sai bene come capire gli altri, e sei sempre alla ricerca di persone e situazioni che ti facciano avvertire amore e attenzione. Hai la fissazione di risolvere sempre i problemi di tutti questo ti fa ritrovare spesso in situazioni imbarazzanti. Smettila di pensare sempre agli altri, prova a pensare anche ai tuoi bisogni.